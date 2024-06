Rücktritt: Malu Dreyer tritt zurück – Lewentz: „Malu Dreyer hat sich stets in den Dienst aller Menschen in Rheinland-Pfalz gestellt.“

Alexander Schweitzer wurde von der SPD-Landtagsfraktion und vom Präsidium der SPD Rheinland-Pfalz als Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz nominiert. Dazu erklärt der Landesvorsitzende der SPD Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz:

Heute ist ein bewegender Tag für unser Bundesland, für die SPD Rheinland-Pfalz und für mich persönlich. Malu Dreyer hat angekündigt, als Ministerpräsidentin zurückzutreten.

Das ist für uns alle eine Zäsur. Malu Dreyer hat Rheinland-Pfalz in so vielerlei Hinsicht geprägt. Mit ihrer klugen, empathischen und durchsetzungsstarken Art hat sie in unserem Bundesland vieles bewegt und vieles vorangebracht. Malu Dreyer hat sich stets in den Dienst ihrer Mitmenschen und damit aller Menschen in Rheinland-Pfalz gestellt. Von Herzen möchte ich ihr dafür auch persönlich danken.

Gleichzeitig möchte ich Alexander Schweitzer dazu gratulieren, dass er von der SPD-Landtagsfraktion und vom Präsidium der SPD Rheinland-Pfalz einstimmig als neuer Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz für die Wahl im Landtag nominiert wurde. Alexander Schweitzer ist ein leidenschaftlicher Sozialdemokrat, der unser Bundesland gestalten und voranbringen wird und dies schon seit vielen Jahren in äußerst herausgehobenen Positionen tut. Er ist ein Kümmerer, er hat die Bedürfnisse der Menschen fest im Blick und gibt gute sozialdemokratische Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Ich wünsche Alexander Schweitzer von Herzen alles Gute und bin mir sicher, dass er für weiteren Erfolg, Fortschritt und Wohlstand in Rheinland-Pfalz sorgen wird.

Es freut mich sehr zu sehen, dass unsere Landes-SPD durch Sabine Bätzing-Lichtenthäler und unser Bundesland durch Alexander Schweitzer auch weiterhin mit viel sozialem und demokratischem Herz und Kompass geführt werden sollen. Das neue Spitzen-Team der SPD Rheinland-Pfalz wird sich auch weiterhin leidenschaftlich für soziale Gerechtigkeit und gegen Hass und Hetze einsetzen. Wir stehen am Beginn eines

guten, neuen Jahrzehnts für Rheinland-Pfalz.

***

Text: Daniel Reißmann – SPD-Landesverband Rheinland-Pfalz