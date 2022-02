Sachsen – Statement von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig zur Absage der Leipziger Buchmesse

Posted in

Sachsen – »Als Wirtschaftsminister, Literaturfreund und Fan der Leipziger Messe bedauere ich die dritte Absage der Leipziger Buchmesse in Folge sehr. Der Freistaat hat die Durchführung von Messen und Kongressen zwar wieder möglich gemacht, aber bei zahlreichen Verlagen ist die Verunsicherung mit Blick auf die weitere pandemische Lage zu groß. Die schwierige Planbarkeit und die personellen Engpässe bei den Ausstellern führten letztlich zur Absage des gesamten Messeprogramms, was mich auch ganz persönlich schmerzt. Gerade in dieser schnelllebigen Zeit mit häufig hitzig geführten Debatten brauchen wir Veranstaltungen wie die Buchmesse und das angeschlossene Festival ,Leipzig liest‘ als Orte der Begegnung, des Nachdenkens und des sachlichen Miteinanders.

Eine Verschiebung der Leipziger Buchmesse mit ihren zuletzt mehr als 2.500 Ausstellern war organisatorisch nicht möglich. Die Absage erfolgte im Einvernehmen mit der Branche und dem Beirat. Mit ihren rund 280.000 Besuchern aus aller Welt ist die Buchmesse ein ganz bedeutender Wirtschafts- und Werbefaktor für den Freistaat Sachsen. Deshalb hoffen wir nun sehr auf eine Fortsetzung des wichtigsten Frühjahrstreffs der Literaturbranche im März 2023.«

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr