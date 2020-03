Salzgitter – Wir üben doch nur das Einparken: Fahren ohne Fahrerlaubnis im Hans-Böckler-Ring

Erstellt in

Zeit: Freitag, 20.03.2020, 18:55 Uhr. Parkplatz der BBS.

Salzgitter (NI) – Mit den Worten „Wir üben doch nur das Einparken!“ begann eine Verkehrskontrolle, die von Beamten der Polizei in Salzgitter am Freitagabend auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schulen in Fredenberg durchgeführt wurde.

Den Beamten war zuvor die unsichere Fahrweise des 22-jährigen Mannes am Steuer eines Pkw VW aufgefallen. Wie der eröffnende Satz des Mannes vermuten ließ, war er nicht im Besitz eines Führerscheins.

Auf dem Beifahrersitz befand sich der Fahrzeugbesitzer, ein 21-jähriger Mann. Dieser befand sich zwar im Besitz eines Führerscheins, nicht jedoch einer Fahrlehrerlizenz. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizei Salzgitter