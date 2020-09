Simmern im Hunsrück – Auch in Simmern beteiligten sich ca. 90 Menschen an dem internationalen Demonstrationstag unter dem Motto Fridays for Future und zogen am frühen Mittag des 25.09.2020 mit einem Aufzug durch die Innenstadt.

Die Polizei begleitete die friedliche Versammlung, die ohne besondere Vorkommnisse und unter rücksichtsvoller Einhaltung der Coronaregeln stattfand.

Polizeidirektion Koblenz