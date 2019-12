Stadt Brandenburg an der Havel – Kontrolle verloren: Alkoholisierte Autofahrerin baut Unfall in der Neuendorfer Straße

Erstellt in

Altstadt, Neuendorfer Straße – Montag, 23. Dezember 2019, 20:22 Uhr.

Stadt Brandenburg an der Havel (BB) – Eine 30-Jährige verlor am Montagabend zunächst die Kontrolle über ihren PKW VW und später auch die Beherrschung. Ihr Wagen stieß mit mehreren in der Neuendorfer Straße abgestellten PKW zusammen.

Durch die auslösenden Airbags in ihrem Auto wurde die Frau verletzt und zunächst vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Autofahrerin fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,96 Promille.

Die Beamten erläuterten der Autofahrerin daraufhin die Konsequenzen ihrer Alkoholfahrt. Die Frau reagierte ablehnend und wurde verbal zunehmend aggressiv. Die Frau wurde durch die Polizeibeamten zur Entnahme eine Blutprobe begleitet und dabei auch körperlich aggressiv.

Sie schlug und trat, begleitet durch verbale Ausfälle, wiederholt nach den Beamten. In einem Polizeirevier wurde der Frau dann Blut entnommen und sie zunächst zum Ausnüchtern in Gewahrsam genommen. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt und sie, nachdem sie wieder nüchtern war, als Fußgängerin entlassen.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von 22.500 EUR.

(Keip)

***

Polizei Brandenburg