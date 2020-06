Stadt Cuxhaven – Englischer Lauschsalon im Haus der Jugend

Open Air Veranstaltung mit Anja Bilabel im Garten des Mehrgenerationenhauses.

Cuxhaven (NI) – Seit einigen Jahren begeistert die in Münster ansässige Schauspielerin Anja Bilabel mit dem von ihr entwickelten Format des „Lauschsalons“. Doch was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Die atmosphärischen Lesungen und Hörstücke eines Lauschsalons entführen den Gast durch Stimme und Musik mal temperamentvoll, mal ganz sacht, in die Welt des Hörens. Es ist eine Reise in die Phantasie.

Anja Bilabel und die Harfenistin Verena Volkmer stellen in ihrem „Lauschsalon“ am Sonnabend, 27. Juni 2020, spannende, romantische und kriminale Geschichten vor. Sie versprechen einen vergnüglichen Abend mit englischen Meister-Erzählungen von Oscar Wilde, Edgar Allen Poe und anderen. Die von Anja Bilabel auf Deutsch rezitierten Texte werden umwoben von einer fulminanten Komposition für Harfe, gespielt von Verena Volkmer. Los geht es um 17 Uhr zur klassischen „Tea-Time“.

Karten gibt es ausschließlich auf Voranmeldung per E-Mail an mehrgenerationenhaus@cuxhaven.de im Vorverkauf zum Preis von zehn Euro pro Ticket im Haus der Jugend. Die Corona-Regeln erlauben ein Gartenkonzert für bis zu fünfzig Besucherinnen und Besucher – selbstverständlich unter der strengen Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen.

Sollte das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen, steht für Sonntag, 28. Juni, 11 Uhr, ein Ersatztermin bereit.

***

STADT CUXHAVEN

Büro des Oberbürgermeisters

Rathausplatz 1

27472 Cuxhaven