Stadt Osnabrück (NI) – Die Resonanz ist groß: zahlreiche Osnabrückerinnen und Osnabrücker nutzten bereits am Montagvormittag die Möglichkeit, sich an den beiden Schnelltestzentren in Osnabrück kostenlos auf das Corona-Virus testen zu lassen.

Auch von den Medien wird dieses Angebot der Stadt aufmerksam beobachtet: Zum Start kamen mehrere Fernsehteams überregionaler Medien nach Osnabrück. Die Leiterin des Corona-Krisenstabs der Osnabrücker Stadtverwaltung, Stadträtin Katharina Pötter, hat vor Ort Journalisten von ZDF, ARD, NDR und SAT.1 umfangreiche Interviews gegeben.

