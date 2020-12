Stadt Wolfsburg – Hinweis auf Wochenmarktverlegungen und -ausfälle

Stadt Wolfsburg (NI) – Die Wochenmärkte in Vorsfelde und auf dem Brandenburger Platz werden wegen des ersten Weihnachtstages vorgezogen und am Donnerstag, 24. Dezember, stattfinden.

Die auf den zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, fallenden Märkte auf dem Rathausplatz sowie in Fallersleben und Detmerode fallen ersatzlos aus. Außerdem werden die Wochenmärkte in Vorsfelde und auf dem Brandenburger Platz von Neujahr auf Donnerstag, 31. Dezember, vorverlegt.

Es ist damit zu rechnen, dass an den Wochenmärkten zum Jahreswechsel nicht alle Beschicker teilnehmen werden. Eine Abfrage hat zudem ergeben, dass die Händler den Markt in Fallersleben am Sonnabend, 2. Januar, nicht beschicken werden. Auch in Detmerode und auf dem Rathausmarkt ist an diesen Tag mit nur wenigen Händlern zu rechnen.

Es wird empfohlen, sich zur Sicherheit im Vorfeld beim jeweiligen Händler zu informieren.

