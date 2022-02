Trier – Trier und Weimar planen Programm zum 35. Geburtstag ihrer Partnerschaft

Posted in

Trier – (pe) 35 Jahre deutsch-deutsche Partnerschaft zwischen Weimar und Trier: Zu diesem Anlass begrüßte Oberbürgermeister Wolfram Leibe Vertreter beider Partnerschaftsgesellschaften zu einem Austausch im Trierer Rathaus.

Themen des Gesprächs waren die anstehende Reise des Weimarer Oberbürgermeister Dr. Peter Kleine nach Trier, die April-Hospitanz eines dortigen Verwaltungsmitarbeiters in der Partnerstadt und die Präsentation des Weimarer Gropius-Zimmers in Trier, Reisen der beiden Partnerschaftsgesellschaften und das Sommerfest in den Gärten der Partnerstädte auf dem Trierer Petrisberg.

Presseamt Trier