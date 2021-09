Trier – Verkehr: Sperrungen wegen Illuminale ab kommenden Donnerstag

Trier – Verkehr: (gut) Infolge der Illuminale, die am kommenden Wochenende stattfindet, kommt es bereits ab Donnerstag, 23. September, zu Verkehrseinschränkungen.

So wird ab diesem Tag, 14 Uhr, die Zufahrt Margarethengässchen in Richtung Simeonstraße/Porta Nigra gesperrt. Der ÖPNV kann bis 18 Uhr die Haltestellen an der Porta Nigra noch anfahren. Danach wird er umgeleitet (Infos: www.swt.de). Die Taxi-

stände entlang dem Simeonstiftplatz werden ab Donnerstag, ebenfalls ab 14, Uhr aufgehoben und in den Bereich Sichelstraße/Sieh um Dich verlegt. Dies gilt voraussichtlich bis einschließlich Montag, 27. September.

Der Lieferverkehr für das Areal Margarethengässchen/Simeonstiftplatz/Simeonstraße im Bereich Porta Nigra ist ab Donnerstag, 14 Uhr, nicht mehr oder nur noch teilweise und stark eingeschränkt möglich. Die Zufahrt in die Franz-Ludwig-Straße wird ab Donnerstag, 23. September, für den Verkehr gesperrt.

Die Einbahnregelung wird aufgehoben, damit Anlieger und Anwohner von Richtung Bruchhausenstraße kommend ihre Stellplätze und Zufahrten erreichen können.

Während der Veranstaltung ist die Zufahrt zum Simeonstiftplatz für den Individualverkehr gesperrt, lediglich der ÖPNV kann den Veranstaltungsbereich von der Nordallee kommend anfahren. Dies gilt am 24. und 25. September, jeweils von 18 bis 1 Uhr.

Ab Sonntag, 26. September, werden die Straßensperrungen sukzessive wieder aufgehoben, sodass ab Dienstag, 28. September, keinerlei Einschränkungen mehr zu erwarten sind.

Presseamt Trier