Trier – Verkehrsunfallflucht in der Metternichstraße – Gibt es Zeugen?

Trier – In dem Zeitraum von Dienstag, 04.02.2020, ca. 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 05.02.2020, ca. 17:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz vor einer Autovermietung in der Metternichstraße in Trier ein Verkehrsunfall.

Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken, einen neben ihm parkenden PKW der Marke BMW. Beim Unfallverursacher müsste es sich um ein auffallend gelbes Fahrzeug handeln.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-9779-3200 zu melden.

