Tübingen – Event: Fahnenhissung am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November

Tübingen (BW) – Event: Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, der jedes Jahr am 25. November stattfindet, setzt die Universitätsstadt Tübingen gemeinsam mit Terre des Femmes ein Zeichen gegen jegliche Form von Gewalt an Frauen. Zur Fahnenhissung sind alle Interessierten herzlich eingeladen

am Donnerstag, 25. November 2021, 16 Uhr,

vor dem Rathaus am Markt.

Oberbürgermeister Boris Palmer spricht ein Grußwort. Zudem beteiligen sich verschiedene Initiativen und Vereine mit einem Wortbeitrag. Hierzu gehören das Frauennetzwerk 8. März, Frauen helfen Frauen e.V., der Frauenverband Courage Tübingen/Reutlingen, Sisters e.V., Women without borders, der Soroptimist International Club Tübingen und der ZONTA Club Tübingen.

Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen wird weltweit darauf aufmerksam gemacht, dass diese Gewalt mit historisch gewachsenen, ungleichen Machtverhältnissen zwischen Männern und Frauen in Zusammenhang steht und die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter verhindert. Das wird so auch in der sogenannten Istanbul-Konvention formuliert, dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, das 2018 in Deutschland in Kraft getreten ist.

Deshalb ist das Thema „Sicherheit und geschlechtsbezogene Gewalt“ eines der sechs priorisierten Handlungsfelder im Tübinger Aktionsplan zur Umsetzung der EU-Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene. Die Umsetzung des Aktionsplans wird vom Tübinger Aktionsbündnis Gleichstellung begleitet. Mitglieder des Aktionsbündnisses Gleichstellung organisieren im November und Dezember weitere vielfältige Aktionen gegen geschlechtsbezogene und sexualisierte Gewalt in Tübingen. Eine Veranstaltungsübersicht ist auf der städtischen Internetseite abrufbar.

www.tuebingen.de/aktionsbuendnisgleichstellung

