Völklingen – Unfall mit Flucht in der Hohenzollernstraße – Gibt es Zeugen?

Völklingen (SL) – Am Samstagnachmittag, gegen 14:42 Uhr, kam es in der Hohenzollernstraße in Völklingen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers.

An dem geschädigten Fahrzeug, welches am Fahrbahnrand abgestellt war, wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher, der in Richtung Heinestraße geflüchtet war, müsste einen korrespondierenden Schaden an der rechten Fahrzeugseite aufweisen.

Hinweise zu dem Verkehrsunfall erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020.

Polizeiinspektion Völklingen