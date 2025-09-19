Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Im Rhythmus der Natur – Wie Achtsamkeit im Wald Körper und Seele heilt

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Blog-G, Buntes, Deutschland-News, Hamburg, Natur & Achtsamkeit, Soziales und Leben, Thema Gesundheit, Thema Umwelt und Natur, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Achtsamkeit-im-Wald

Im Rhythmus der NaturWie Achtsamkeit im Wald Körper und Seele heilt – Wenn der Alltag laut ist, die Gedanken kreisen und der Körper zur Ruhe ruft, finden viele Menschen in der Natur einen Rückzugsort. Doch der Wald ist mehr als ein Ort – er ist ein Lehrer. Wer mit offenem Herzen durch das Grün geht, erkennt: Achtsamkeit ist kein Konzept. Sie ist ein Zustand des Seins.

Achtsamkeit bedeutet nicht, die Augen zu schließen. Es bedeutet, sie zu öffnen – für das, was uns umgibt. Ein knisterndes Blatt unter dem Schuh, das Glitzern der Morgensonne auf feuchtem Moos, das ferne Rufen eines Vogels. All das sind Einladungen, in den Moment einzutauchen.

Gerade im Wald offenbart sich das Leben in seiner reinen Form. Hier geschieht alles ohne Eile – und doch zur rechten Zeit. Die Bäume wachsen, ohne sich zu beeilen. Der Regen fällt, ohne Plan. Und genau darin liegt die Kraft: Die Natur urteilt nicht. Sie ist einfach.

Natur Praxis Gesundheit durch die Kraft der Natur

Achtsamkeit im Wald muss nichts Esoterisches sein. Es beginnt mit dem Innehalten. Vielleicht mit einer tiefen Einatmung. Mit einem Schritt weniger. Mit der Entscheidung, das Handy in der Tasche zu lassen.

Forscher belegen längst, was viele intuitiv spüren: Waldbaden – das bewusste Verweilen im Grünen – senkt Stresshormone, stärkt das Immunsystem und bringt den Geist zur Ruhe. Doch es braucht keine wissenschaftliche Bestätigung, um zu wissen: Ein stiller Spaziergang unter alten Buchen kann mehr heilen als tausend Worte.

Ein kleines Ritual für deinen nächsten Waldgang:
Bleib nach zehn Minuten stehen. Schließe die Augen. Nimm drei tiefe Atemzüge – so, dass du das Rauschen der Blätter, deinen eigenen Herzschlag und das Leben um dich herum spürst. Öffne dann langsam die Augen – als würdest du die Welt zum ersten Mal sehen.

Du wirst überrascht sein, wie viel du verpasst hast, wenn du nur „spazieren gehst“.

Holger Korsten ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberatung

Fazit:
Die Natur schenkt uns kein fertiges Glücksrezept. Aber sie zeigt uns Wege. Und wer sich auf sie einlässt, wer zuhört, hinschaut, innehält – der entdeckt oft genau das, was gefehlt hat: sich selbst.

Denn manchmal braucht es keinen Plan, keine Lösung, keine Leistung.
Manchmal braucht es nur einen stillen Moment. Und einen Baum. (hk)

Das könnte Sie auch interessieren ...

René Springer / Martin Reichardt (AfD): Das Kindergeld muss auf den Prüfstand

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2026 am 22. März - AfD auch in RLP im Aufwind - Umfragen zeigen deutliche Zugewinne

Immunsystem natürlich stärken

Waldbaden / Shinrin Yoku - Mit allen Sinnen eintauchen in die heilsame Kraft der Natur

Wann werden wir gesehen oder das Momentum

Ulmer Nester: Innovative Schlafkapseln schützen Obdachlose in eisigen Winternächten

VIER PFOTEN protestiert am 22. September 2025 mit XXL-Parka gegen Pelzverkauf beim Woolrich Store in Hamburg

Rollstuhltraining für Menschen mit MS in Kastellaun

Deutsche Polizeigewerkschaft erwartet Höchststrafe und Sicherheitsverwahrung für den tödlichen Messerangriff auf den Polizisten Rouven Laur

KUBICKI-Kolumne für Cicero Online: Der blamierte Staat

Coastal Cleanup Day 2025 am 20. September in Hamburg: Gemeinsam Müll sammeln zum Schutz der Meere

Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2025: Die Landeshauptstadt lädt am 21. September zum öffentlichen Wahlabend ins Potsdam Museum

Martin Sichert: AfD-Fraktion verurteilt Leistungskürzung in der gesetzlichen Krankenversicherung

570.000 Engagierte in Hamburg - eine Stadt ohne Engagement undenkbar

Pop-up Days 2025 im Landkreis Rotenburg (Wümme) - Auf Schnupperkurs in den Beruf

Ü50-Spezial: Linux - eine mögliche Alternative zu Windows?

Schlagworte: #19.09.2025 #achtsame Rituale #achtsames Leben #Achtsamkeit #Achtsamkeit im Wald #Aktuell #Bewusst leben #Burnout-Prävention #Entschleunigung #Heilung durch Natur #hk #im Moment sein #Im Rhythmus der Natur #Lebensrhythmus #mentale Gesundheit #Nachrichten #Natur #Natur & Achtsamkeit #Naturcoaching #Naturerleben #Naturmeditation #Naturverbundenheit #News #Resilienz #Rückzugsort #Rückzugsort in der Natur #Selbstwahrnehmung #Spessart #Stressbewältigung #Waldbaden #Walderlebnis #Waldfokus #Waldritual #Waldspaziergang #Waldtherapie #Waldzeit #Wie Achtsamkeit im Wald Körper und Seele heilt

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com