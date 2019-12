Amberg – Bei Schnee und Eis gilt Räum- und Streupflicht: Eigentümer und Grundstücksnutzer in der Pflicht – Streugut in kleinen Mengen kostenlos erhältlich

Erstellt in

Amberg (BY) – Weiße Weihnachten wird es in diesem Jahr wohl nicht geben. Dennoch weist das Tiefbauamt der Stadt Amberg auch in diesem Winter auf die allgemeine Räum- und Streupflicht hin. Zum Winterdienst verpflichtet sind alle Eigentümer sowie Nutzungsberechtigte von Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage entweder direkt an öffentliche Straßen angrenzen oder über diese erschlossen werden.

Die betreffenden Gehbahnen müssen an Werktagen ab 7 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr von Schnee und Eis befreit sein. Zudem ist bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit abstumpfenden Mitteln wie Sand oder Splitt zu streuen. Auftausalz oder ätzende Stoffe dürfen hierbei keinesfalls verwendet werden. Die genannten Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist.

Wo kein Gehweg vorhanden ist, muss für den Fußgängerverkehr eine Gehbahn entlang der Grundstücksgrenze in einer Breite von einem Meter geräumt und gestreut werden. Dies gilt auch dann, wenn Grünstreifen, Straßengräben oder ähnliche Flächen vorhanden sind. Die Schnee- und Eisreste sind so neben der Gehbahn zu lagern, dass der Verkehr dadurch nicht gefährdet oder behindert wird. Ist dies nicht möglich, ist das Räumgut spätestens am folgenden Tag von der öffentlichen Straße zu entfernen.

Keinesfalls dürfen Schnee und Eis auf der Fahrbahn abgelagert werden. Fallen größere Mengen davon an, stellt die Stadt Amberg auch in diesem Jahr wieder eine gekennzeichnete Teilfläche auf dem Parkplatz am Hockermühlbad zur Verfügung. Bei der Räumung ist außerdem zu beachten, dass Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte, Verbindungswege zu Bushaltestellen und Fußgängerüberwege freigehalten werden.

Zur Durchführung des Winterdienstes gibt der Betriebshof an Einzelhaushalte kostenlos kleinere Mengen Streusand ab. Die Einrichtung in der Kümmersbrucker Straße ist Montag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 15 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 11 Uhr geöffnet. Während die Sandentnahme aus den städtischen Streukisten nicht gestattet ist, darf Material aus den Sandkästen der städtischen Kinderspielplätze verwendet werden, da dieses im Frühjahr ohnehin ausgetauscht werden muss.

Weitere Informationen zum Thema Winterdienst stehen auf der Homepage der Stadt Amberg unter https://amberg.de/rathaus/merkblaetter-checklisten/winterdienst/ zum Download bereit.

