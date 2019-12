Baden-Baden – Ausnahmezustand am Bahnhof in der Ooser Bahnhofstraße

Baden-Baden (BW) – Ein sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann hat am Montagabend am Bahnhof in der Ooser Bahnhofstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Nach aktuellem Sachstand hatte sich der Mann kurz nach 22:30 Uhr mit einem Taschenmesser selbst Verletzungen zugefügt.

Nach intensivem Zureden durch hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Baden-Baden konnte der Mann von weiteren Handlungen gegen sich selbst abgehalten und überwältigt werden.

Nach einer Erstversorgung in einem örtlichen Krankenhaus wurde er in eine Fachklinik gebracht.

Polizeipräsidium Offenburg