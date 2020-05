Bamberg – Coronavirus: Absage Genusstag 2020

Bamberg (BY) – Im Zuge der Corona-Pandemie muss auch der von der Regionalkampagne von Stadt und Landkreis Bamberg organisierte Genusstag am 20. September in Viereth-Trunstadt abgesagt werden.

„Schweren Herzens müssen wir auf den geplanten Genusstag in diesem Jahr verzichten“, so Landrat Johann Kalb. Nach derzeitigem Stand sind Großveranstaltungen offiziell bis Ende August untersagt. Angesichts der unsicheren Entwicklung in der Corona-Krise können keine verlässlichen Aussagen getroffen werden, ob im September wieder Veranstaltungen in der Größenordnung des Genusstages möglich sein werden. Da die Planungen für den Genusstag einen gewissen Vorlauf und die am Fest beteiligten Erzeuger Sicherheit benötigen, dass das Fest stattfindet, wurde entschieden, den Genusstag dieses Jahr auszusetzen.

Auch Bürgermeisterin Regina Wohlpart ist traurig, dass der Genusstag in diesem Jahr nicht wie geplant in Viereth-Trunstadt stattfinden kann. Ein großer Dank an dieser Stelle an die Verwaltung vor Ort für die bereits geleisteten Vorplanungen.

Die Regionalkampagne von Stadt und Landkreis Bamberg sieht sich in ihrem Bemühungen, die lokalen Erzeuger und ihre Produkte stärker in den Blickpunkt zu stellen gerade in dieser Zeit bestätigt. Gerade jetzt wird vielen Verbrauchern bewusst, wie wichtig es ist, dass man noch Metzger, Bäcker, Gastronomiebetriebe und Direktvermarkter in unmittelbarer Nähe hat. Deshalb ergeht auch die dringende Bitte, die regionalen Anbieter zu unterstützen. Kaufen Sie in den Hofläden ein und/oder nutzen Sie auch Angebote zum Abholen von Speisen und Getränken oder lassen Sie sich bequem zuhause beliefern.

Einen kleinen Überblick über die regionalen Produkte liefert die Genusskarte der Region Bamberg. Diese können Sie unter www.region.bamberg.de downloaden.

Landratsamt Bamberg