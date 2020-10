Crailsheim – Leerstehendes Gebäude in der Schillerstraße ausgebrannt

Crailsheim (BW) – Am Sonntag gegen 20:50 Uhr wurde die Feuerwehr Crailsheim zu einem Gebäudebrand in die Schillerstraße alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude nahezu in Vollbrand. Es stellte sich heraus, dass das Gebäude leer stand und in Kürze abgerissen werden solle. Die Feuerwehr hatte das Feuer gegen 23:30 Uhr unter Kontrolle.

Bis zum Ende der Nachlöscharbeiten gegen 03:30 Uhr musste die B 290, die am Brandobjekt vorbei führt, voll gesperrt werden. Die Schadenshöhe an dem nun stark einsturzgefährdeten Gebäude dürfte sich auf etwa 50.000 Euro belaufen. Am Brandort war die Feuerwehr Crailsheim mit 14 Fahrzeugen und 73 Einsatzkräften im Einsatz.

Die SEG war mit drei Fahrzeugen und vier Mann, und der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und sechs Mann zum Brandort ausgerückt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und werden zur Tageszeit fortgeführt, sobald das Gebäude gefahrlos betreten werden kann.

Polizeipräsidium Aalen