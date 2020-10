Koblenz – Wasserspielplatz am Deutschen Eck geht in Winterpause

Koblenz – Das regnerische Wetter verspricht in den nächsten Tagen und Wochen vorerst keine Besserung und ach die Temperaturen werden kühler.

Aus diesen Gründen hat sich die Stadtverwaltung Koblenz dazu entschlossen, den Wasserspielplatz am Deutschen Eck in Koblenz ab sofort zu schließen und erst im kommenden Jahr wieder zu öffnen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und eines damit verbundenen umfangreichen Hygienekonzepts, konnte der Wasserspielplatz in diesem Jahr erst am 7. August öffnen. In den Folgewochen wurde trotz einer Begrenzung der Besucherzahlen und der Aufenthaltszeit das kühle Nass unweit vom Deutschen Eck sehr gut angenommen.

In diesem Zusammenhang bedankt sich Bürgermeisterin Ulrike Mohrs auch bei allen städtischen Ämtern sowie dem Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen, die den Betrieb unter den besonderen Corona-Bedingungen in diesem Jahr überhaupt erst möglich gemacht haben.

***

Stadt Koblenz