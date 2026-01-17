Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Hausbooturlaub Führerscheinfrei über die schönsten Wasserstraßen Europas

Hausbooturlaub: Führerscheinfrei über die schönsten Wasserstraßen Europas – (djd). Fernab vom digitalen Alltag, im Einklang mit der Natur und in Gesellschaft der Menschen, die einem wichtig sind: Bei einem Hausbooturlaub setzt schon beim Betreten der schwimmenden Ferienwohnung eine ganz besondere Stimmung ein. Statt festen Zeitplänen folgt man seinem eigenen Rhythmus und entdeckt versteckte Orte im individuellen Tempo und direkt vom schwimmenden Zuhause aus. Eine solche Reise vermittelt ein Gefühl von Freiheit und Entschleunigung. Ein Hausbooturlaub ist unkompliziert: In der Regel werden keine Vorkenntnisse und kein Bootsführerschein benötigt, jeder und jede kann Kapitän oder Kapitänin des eigenen Bootes werden.

Festgemacht wird dort, wo es einem gefällt

Beim Anbieter Le Boat beispielsweise kann man führerscheinfreie Boote für zwei bis zwölf Personen mieten, ideal für einen Urlaub als Paar, mit Freunden oder der Familie, auch Hunde sind willkommen. Am jeweiligen Starthafen gibt es eine intensive Einweisung, danach heißt es: Ablegen zu einem ganz persönlichen Abenteuer und einer neuen Perspektive auf idyllische Landschaften, Orte, Schlösser und die Tierwelt. Festgemacht wird dort, wo es einem gefällt: an einem lauschigen Ufer, einer pittoresken Stadtpromenade oder ankernd im See. Alle Boote besitzen gemütliche Kojen, einen geräumigen Salon, separate Schlafkabinen, Badezimmer mit fließend Warm- und Kaltwasser sowie komplett ausgestattete Küchen. Mehr Infos: www.leboat.com/de. Vom Besteck und Geschirr bis hin zu Bettwäsche und Handtüchern steht alles an Bord bereit.

Hausbooturlaub – Große Routenvielfalt in Europa und Kanada

Von der Mecklenburgischen Seenplatte über Belgien und die Niederlande, durch das vielfältige Hausbootland Frankreich bis in die Lagune von Venedig sind bezaubernde Flüsse, Kanäle oder Seen be- und erfahrbar. Wer mehr Abenteuer und Magie sucht, legt vor der dramatischen Kulisse der schottischen Highlands auf dem Caledonian Canal ab oder begibt sich auf den mystischen Shannon in Irland. Auch Städte und ihre Kultur lassen sich per Boot erkunden, wie Gent oder Brügge. In Kanada werden Hausboote auf dem zum Unesco-Welterbe gehörenden Rideau Kanal vermietet, der bis in die Hauptstadt Ottawa führt.

Virtuell über den Canal du Midi auf der CMT in Stuttgart

Vom 22. bis 25. Januar 2026 können Interessenten auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart mittels Virtual-Reality-Brillen ins Hausbootabenteuer eintauchen und an Bord der Liberty, des neuen „Flaggschiffs“ von Le Boat, über den Canal du Midi, eine der schönsten Wasserstraßen Europas, schippern. In Halle 9 an Stand C11 kann man sich auch persönlich zum Hausbooturlaub beraten lassen.

Text: Deutsche Journalisten Dienste

