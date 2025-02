Posted in

Historische Ereignisse am 15. Februar – Ein Rückblick in der Geschichte

Der 15. Februar ist ein Datum, das in der Geschichte mit zahlreichen bedeutenden Ereignissen verknüpft ist. Eines der eindrucksvollsten war die weltweite Protestbewegung im Jahr 2003 gegen den geplanten Irakkrieg, die als größte Friedensdemonstration der Geschichte in die Annalen einging. Doch auch in anderen Bereichen – von Wissenschaft über Kultur bis hin zu Politik – markierte dieses Datum immer wieder entscheidende Wendepunkte. Ein Blick zurück auf einige herausragende historische Ereignisse:

1665: Molières „Don Juan“ feiert Premiere

Am Théâtre du Palais Royal in Paris wird die Komödie Don Juan ou le Festin de pierre von Molière uraufgeführt. Das Stück über den berüchtigten Frauenverführer sorgt für Aufsehen und spiegelt die gesellschaftlichen und moralischen Debatten der damaligen Zeit wider.

1786: Wilhelm Herschel entdeckt den Katzenaugennebel

Der Astronom Wilhelm Herschel macht eine bedeutende Entdeckung: Im Sternbild Drache identifiziert er einen planetarischen Nebel, der später als Katzenaugennebel bekannt wird. Diese Beobachtung trägt zur Erforschung der Entwicklung von Sternen bei.

1794: Die Trikolore wird zur Nationalflagge Frankreichs

In der Ersten Französischen Republik wird die Trikolore offiziell zur Nationalflagge erklärt. Das blau-weiß-rote Banner steht seither als Symbol für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.

1864: Gründung von Heineken

Gerhard Adriaan Heineken, ein 22-jähriger Unternehmer, erwirbt die Amsterdamer Brauerei De Hooiberg und legt damit den Grundstein für eine der größten Brauereien der Welt: Heineken.

1867: Uraufführung von „An der schönen blauen Donau“

In Wien ertönt erstmals der berühmte Walzer von Johann Strauss (Sohn). Der Chorwalzer wird vom Wiener Männergesang-Verein im Dianabad präsentiert und avanciert schnell zu einem der bekanntesten Musikstücke der Welt.

1902: Eröffnung der ersten U-Bahn-Strecke in Berlin

Mit der Inbetriebnahme der Strecke zwischen Stralauer Tor und Zoologischer Garten beginnt in Berlin das Zeitalter der U-Bahn. Sie wird zu einem wichtigen Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs.

1912: Hamburg eröffnet seine erste U-Bahn-Strecke

Zwischen den Stationen Rathausplatz und Barmbek fährt die erste U-Bahn Hamburgs. Damit wird die Hansestadt nach Berlin und Budapest die dritte Stadt mit einem U-Bahn-Betrieb in Europa.

1922: Erste Sitzung des Ständigen Internationalen Gerichtshofs

Der neu gegründete Internationale Gerichtshof in Den Haag hält seine erste Sitzung unter dem Vorsitz von Bernard Loder ab. Er legt den Grundstein für das heutige Internationale Gerichtssystem.

1933: Attentatsversuch auf Franklin D. Roosevelt

In Miami entgeht der frisch gewählte US-Präsident Franklin D. Roosevelt nur knapp einem Attentat. Der frühere Bürgermeister von Chicago, Anton Cermak, wird getroffen und stirbt. Die Hintergründe der Tat bleiben ungeklärt.

1934: Gründung des Heyne Verlags

In Dresden wird das deutsche Medienunternehmen Heyne Verlag ins Leben gerufen, das sich später zu einem der bedeutendsten Buchverlage Deutschlands entwickelt.

1936: Der erste Autoreifen aus synthetischem Kautschuk

Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Berlin präsentieren die I.G. Farben den ersten Reifen aus dem Kautschukersatz Buna. Diese Innovation verändert die Automobilindustrie nachhaltig.

1953: Erste synthetische Diamanten hergestellt

Der schwedische Physiker Erik Lundblad erzeugt beim Unternehmen ASEA erstmals künstliche Diamanten. Diese Entwicklung revolutioniert die Industrie, insbesondere im Bereich der Hochleistungsschleifmittel.

1959: Einführung mobiler Radarkontrollen in Deutschland

Erstmals wird auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Ratingen ein mobiles Radargerät zur Geschwindigkeitskontrolle eingesetzt. Eine Maßnahme, die sich bis heute bewährt hat.

1965: Einführung der Ahornblatt-Flagge in Kanada

In einer feierlichen Zeremonie auf dem Parliament Hill in Ottawa wird die neue kanadische Flagge mit dem markanten Ahornblatt offiziell eingeführt und ersetzt die Red Ensign.

1971: Umstellung des britischen Pfunds auf das Dezimalsystem

Am sogenannten Decimal Day wird das britische Währungssystem reformiert. Das Pfund Sterling wird fortan in 100 Pence unterteilt – eine bedeutende Vereinfachung.

1978: Leon Spinks besiegt Muhammad Ali

In Las Vegas besiegt der unbekannte Leon Spinks überraschend die Boxlegende Muhammad Ali und wird neuer Weltmeister im Schwergewicht.

1982: Untergang der Bohrinsel Ocean Ranger

Eine Monsterwelle beschädigt die damals größte Bohrinsel der Welt vor der Küste Neufundlands. Alle 84 Besatzungsmitglieder kommen ums Leben.

1985: Skandal bei der Schachweltmeisterschaft

Die FIDE bricht den längsten Weltmeisterschaftskampf der Geschichte zwischen Anatoli Karpow und Garri Kasparow nach 48 Partien regelwidrig ab. Eine umstrittene Entscheidung.

1987: „Rudis Tagesshow“ löst Eklat aus

Ein satirischer Beitrag in der ARD-Comedy-Sendung Rudis Tagesshow, in dem Ayatollah Khomeini mit Damenunterwäsche in Verbindung gebracht wird, führt zu diplomatischen Spannungen und Morddrohungen gegen Moderator Rudi Carrell.

2000: EU-Beitrittsverhandlungen beginnen

Lettland, Bulgarien und die Slowakei starten ihre Beitrittsgespräche mit der Europäischen Union – ein bedeutender Schritt in der europäischen Integration.

2003: Die größte Friedensdemonstration der Geschichte

Rund neun Millionen Menschen protestieren weltweit gegen den drohenden Irakkrieg. Es ist das erste Mal, dass sich ein so massiver Widerstand bereits vor Beginn eines Krieges formiert.

2006: Bundesverfassungsgericht kippt Abschuss-Gesetz

Das deutsche Bundesverfassungsgericht erklärt eine Regelung des Luftsicherheitsgesetzes für nichtig, die den Abschuss entführter Flugzeuge bei Terrorgefahr erlaubt hätte.

2015: Skisprung-Weltrekord durch Anders Fannemel

In Vikersund stellt der norwegische Skispringer Anders Fannemel mit 251,5 Metern einen neuen Weltrekord auf – ein Meilenstein im Skispringen.

Auch wenn sich die Zeiten ändern, zeigen diese Ereignisse, dass Geschichte stets in Bewegung ist und jede Epoche ihre eigenen prägenden Momente hat.

