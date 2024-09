Historische Ereignisse am 28. September

Am 28. September blicken wir auf eine Vielzahl historischer Ereignisse zurück, die die Welt in verschiedenster Weise beeinflusst haben. Besonders zwei Ereignisse stechen hervor: Die Einführung der allgemeinen Schulpflicht in Preußen im Jahr 1717, die den Grundstein für moderne Bildungssysteme legte, und die Entdeckung des Penicillins durch Alexander Fleming im Jahr 1928, die die Medizin revolutionierte und unzählige Menschenleben rettete. Diese Meilensteine haben sowohl Bildung als auch Wissenschaft nachhaltig geprägt und markieren entscheidende Wendepunkte in der Geschichte. Lassen Sie uns auf einige dieser bedeutenden Ereignisse eingehen, die sich an diesem Tag ereignet haben.

1717: In Preußen wird die allgemeine Schulpflicht eingeführt

Mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht unter Friedrich Wilhelm I. in Preußen wurde Bildung erstmals zur staatlichen Pflichtaufgabe. Dies war ein entscheidender Schritt zur Verbesserung der Bildung der breiten Bevölkerung und zur Etablierung eines geregelten Bildungssystems. Die Maßnahme gilt als ein Vorbild für spätere Bildungsgesetze in vielen anderen europäischen Ländern.

1745: Uraufführung von „God Save the King“

Das Lied „God Save the King“ wurde in einem Arrangement von Thomas Arne zu Ehren von König George II. von Hannover erstmals aufgeführt. Später entwickelte sich das Stück zur britischen Nationalhymne, die auch heute noch bei staatlichen Anlässen eine zentrale Rolle spielt und als Symbol der britischen Monarchie gilt.

1858: Fotografische Aufnahme des Kometen Donati

William Cranch Bond, ein US-amerikanischer Astronom, gelang es, die zweite fotografische Aufnahme des Kometen Donati zu machen. Bereits einen Tag zuvor hatte der britische Fotograf William Usherwood den Kometen erstmals abgelichtet. Diese Errungenschaften markierten einen wichtigen Moment in der Entwicklung der Astrofotografie.

1893: Gründung des FC Porto

Der FC Porto, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Fußballvereine Portugals, wurde gegründet. Der Verein hat sich seitdem zu einer festen Größe im europäischen Fußball entwickelt und zahlreiche nationale sowie internationale Titel gewonnen.

1896: Gründung von Pathé in Paris

Die vier Brüder Pathé gründeten in Paris ein Unternehmen zum Verkauf phonographischer Geräte. Dieses Unternehmen entwickelte sich später zu einem der wichtigsten Film- und Plattenproduzenten der damaligen Zeit und hatte einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Filmindustrie weltweit.

1924: Erste Weltumrundung im Flugzeug beendet

In Seattle endete die erste Weltumrundung mit einem Flugzeug. Nach 175 Tagen erreichten zwei von vier gestarteten Maschinen wieder ihren Ausgangspunkt. Diese Leistung war ein wichtiger Meilenstein in der Luftfahrtgeschichte und demonstrierte das Potenzial moderner Flugtechnik.

1928: Debüt der Comedian Harmonists

Die legendären Comedian Harmonists gaben ihr Debüt im Berliner Großen Schauspielhaus. Ihre musikalischen Darbietungen und Harmonien revolutionierten die Unterhaltungsbranche und machten die Gruppe in ganz Europa bekannt.

1928: Entdeckung von Penicillin durch Alexander Fleming

Alexander Fleming bemerkte zufällig, dass eine seiner Staphylokokken-Kulturen durch den Schimmelpilz Penicillium abgetötet wurde. Diese Entdeckung führte zur Entwicklung von Penicillin, das zu einem der bedeutendsten antibakteriellen Wirkstoffe der Geschichte wurde und unzählige Menschenleben rettete.

1932: Zwickelerlass gegen anstößige Badebekleidung

Mit dem Zwickelerlass ging Preußen gegen vermeintlich anstößige Badebekleidung vor. Der Erlass sollte eine „angemessene“ Kleiderordnung an öffentlichen Badeorten sicherstellen und führte zu einer öffentlichen Debatte über Moralvorstellungen und Körperkultur.

1933: Gründung der STAGMA (heute GEMA)

Die staatlich genehmigte Gesellschaft zur Verwertung musikalischer Urheberrechte (STAGMA) wurde gegründet und erhielt das Monopol zur Wahrnehmung von Musikaufführungsrechten in Deutschland. 1947 wurde sie in GEMA umbenannt und spielt bis heute eine zentrale Rolle im Urheberrechtsschutz für Musikschaffende.

1951: Beginn der Arbeit des Bundesverfassungsgerichts

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nahm seine Arbeit auf. Es gilt als höchstes deutsches Gericht und ist für die Wahrung der Verfassung verantwortlich. Seine Urteile prägen bis heute das politische und gesellschaftliche Leben in Deutschland.

1969: Sozialliberale Koalition mit Willy Brandt als Bundeskanzler

Nach der Bundestagswahl verständigten sich SPD und FDP auf eine sozialliberale Koalition. Willy Brandt wurde zum ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler gewählt. Die Koalition leitete bedeutende Reformen in der Bundesrepublik Deutschland ein, insbesondere in den Bereichen Bildung und Sozialpolitik.

1987: Erstausstrahlung von „Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert“

Die Serie „Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert“ feierte ihre Premiere in den USA und setzte den Erfolg des „Star Trek“-Franchise fort. Sie gilt bis heute als eine der erfolgreichsten Science-Fiction-Serien aller Zeiten und inspirierte Generationen von Fans weltweit.

1990: Veröffentlichung des Game Boy in Europa

Der tragbare Game Boy von Nintendo wurde in Europa veröffentlicht und entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Spielkonsolen der 1990er Jahre. Der Game Boy revolutionierte den Markt für tragbare Spielekonsolen und wurde zum Kultobjekt.

2000: Dänemark lehnt den Euro in einem Referendum ab

In einem Referendum lehnte die dänische Bevölkerung die Einführung des Euro ab. Die knappe Mehrheit von 53,1 % entschied sich gegen den Euro und damit für die Beibehaltung der dänischen Krone.

2003: Großflächiger Stromausfall in Italien

Italien wurde von einem großflächigen Stromausfall betroffen, der das Land für mehrere Stunden lahmlegte. Millionen Menschen waren ohne Strom, und der Vorfall führte zu Diskussionen über die Stabilität der Stromnetze in Europa.

2017: Start des Horrorfilms „ES“ in Deutschland

Der US-amerikanische Horrorfilm „ES“, basierend auf dem Roman von Stephen King, startete in den deutschen Kinos. Der Film entwickelte sich weltweit zum kommerziell erfolgreichsten Horrorfilm des Jahres.

2019: Größter Klimastreik in Bern

In Bern fand der bislang größte Klimastreik der Schweiz statt. 100’000 Menschen demonstrierten für mehr Klimaschutz und setzten ein starkes Zeichen für die Dringlichkeit politischer Maßnahmen gegen den Klimawandel.

Diese Ereignisse zeigen, wie vielfältig und bedeutsam der 28. September in der Geschichte war. Von bahnbrechenden Entdeckungen in der Wissenschaft über politische Wendepunkte bis hin zu kulturellen Meilensteinen – dieser Tag hat die Welt in vielerlei Hinsicht verändert.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt