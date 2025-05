Posted in

Historische Ereignisse am 15. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 15. Mai blicken wir auf eine Reihe bemerkenswerter Ereignisse zurück, die Weltgeschichte geschrieben haben – von royalen Ehen über wissenschaftliche Durchbrüche bis hin zur Gründung kultureller und wirtschaftlicher Institutionen. Besonders prägend war zweifelsohne die Entscheidung des Deutschen Bundestages im Jahr 1997, Vergewaltigung in der Ehe strafbar zu machen – ein historischer Meilenstein im deutschen Strafrecht und ein bedeutender Fortschritt für den Schutz von Frauenrechten.

1501 – Erste gedruckte Notensammlung revolutioniert die Musikwelt

Ottaviano dei Petrucci veröffentlicht in Venedig mit den Harmonices Musices Odhecaton A die erste gedruckte Sammlung von mehrstimmiger Musik. Der Druck markiert einen Wendepunkt in der Verbreitung musikalischer Werke und beeinflusst die Musiklandschaft Europas nachhaltig.

1567 – Skandalöse Hochzeit der Maria Stuart

Nach dem gewaltsamen Tod ihres Ehemanns Henry Stuart heiratet Schottlands Königin Maria Stuart den umstrittenen James Hepburn, 4. Earl of Bothwell. Der Adel wendet sich daraufhin gegen sie – ein politischer Sturm, der später in ihrer Gefangennahme und Hinrichtung mündet.

1718 – James Puckle erhält Patent auf Maschinengewehr

Der Londoner Anwalt James Puckle erhält ein Patent für die sogenannte Puckle Gun, ein frühes Maschinengewehr. Obwohl es militärisch kaum eingesetzt wurde, gilt es als wegweisende Entwicklung in der Geschichte automatischer Waffen.

1878 – Tokio gründet seine Börse

Mit der Gründung der Tokioter Börse beginnt am 1. Juni der Handel an einem Finanzplatz, der sich über Jahrzehnte zur zweitgrößten Börse der Welt entwickeln sollte – ein wirtschaftlicher Eckpfeiler Japans.

1890 – Deutschlands erstes Wechselstromkraftwerk nimmt Betrieb auf

Die Elektricitäts-Werke Reichenhall in Bayern starten als erstes Wechselstromkraftwerk in Deutschland den Betrieb. Der erfolgreiche Einsatz von Wasserkraft markiert einen entscheidenden Schritt in der Geschichte der Stromversorgung.

1905 – Geburt von Las Vegas

Bei einer Auktion in Nevada werden über 44 Hektar Land verkauft – der Auftakt zur Entstehung von Las Vegas. Was als Grundstücksversteigerung begann, entwickelt sich zur weltweit bekannten Metropole des Glücksspiels und Entertainments.

1910 – Gründung des FC St. Pauli

Die Fußballabteilung des Hamburg-St. Pauli Turnvereins wird als FC St. Pauli gegründet. Erst 1924 wird der Club rechtlich eigenständig – heute gilt er als Symbol für alternative Fußballkultur und gesellschaftliches Engagement.

1926 – New York Rangers treten aufs Eis

Mit den New York Rangers entsteht ein neuer Eishockey-Verein, der sich zu einem der traditionsreichsten NHL-Clubs entwickelt. Die Gründung stärkt den professionellen Eissport in den USA entscheidend.

1928 – Micky Maus hebt zum ersten Flug ab

In Walt Disneys Kurzfilm Plane Crazy treten Micky Maus und Minnie Maus zum ersten Mal in Erscheinung. Obwohl der Film zunächst keinen Verleih findet, ist dies der Beginn einer der berühmtesten Zeichentrickfiguren der Welt.

1935 – Einstein stellt die Quantenmechanik infrage

Albert Einstein, Boris Podolsky und Nathan Rosen publizieren das EPR-Paradoxon und zeigen mit einem Gedankenexperiment, dass die Quantenmechanik möglicherweise unvollständig ist. Die Veröffentlichung löst bis heute Debatten über die Grundlagen der Physik aus.

1940 – Erstes McDonald’s öffnet in Kalifornien

In San Bernardino eröffnen die Brüder McDonald ihr erstes Restaurant – zunächst noch ohne Golden Arches. Jahrzehnte später wird daraus ein globales Symbol für Fast Food und Popkultur.

1957 – Großbritannien zündet erste Wasserstoffbombe

Im Pazifik startet Großbritannien mit der Operation Grapple seine Wasserstoffbomben-Tests. Die Zündung markiert den Eintritt des Landes in den exklusiven Kreis der Atommächte.

1974 – Walter Scheel wird Bundespräsident

Mit 530 Stimmen setzt sich Walter Scheel (FDP) in der Bundesversammlung gegen Richard von Weizsäcker durch und wird zum vierten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt.

1990 – Van-Gogh-Gemälde erzielt Rekordpreis

Das Porträt des Dr. Gachet von Vincent van Gogh wird bei Christie’s für 82,5 Millionen US-Dollar versteigert – ein weltweiter Rekord und ein Indikator für die Wertschätzung klassischer Kunst auf dem Kunstmarkt.

1997 – Bundestag macht Vergewaltigung in der Ehe strafbar

Mit der Änderung des § 177 StGB wird ein Tabu gebrochen: Auch Vergewaltigung in der Ehe wird nun strafrechtlich verfolgt. Der Beschluss gilt als ein Durchbruch im deutschen Rechtssystem und als bedeutender Schritt in Richtung Gleichstellung und Schutz von Frauen.

Die Ereignisse des 15. Mai verdeutlichen einmal mehr, wie unterschiedlich Fortschritt sein kann – sei es technologisch, kulturell oder gesellschaftlich. Sie zeigen aber auch, wie wichtig es ist, historische Entwicklungen im Licht unserer Gegenwart zu betrachten.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt