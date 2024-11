Historische Ereignisse am 15. November

Posted in

Der 15. November bringt jedes Jahr zahlreiche bedeutende historische Ereignisse mit sich. Unter den vielfältigen Entwicklungen sticht besonders die Einführung der Rentenmark 1923 hervor, die die Hyperinflation in Deutschland beendete und der Wirtschaft nach einer verheerenden Krise wieder Stabilität verlieh. Doch auch in anderen Jahren war der 15. November ein Datum voller entscheidender Momente, die wir hier in einem historischen Rückblick beleuchten.

1859: Die ersten Olympien in Athen

Am 15. November 1859 fanden in Athen die ersten Olympien statt. Inspiriert von den antiken Olympischen Spielen, initiierte der griechische Kaufmann Evangelos Zappas dieses Sportereignis, um die Tradition der antiken Wettkämpfe wieder aufleben zu lassen. Die Veranstaltung war ein Meilenstein für den modernen Sport und legte den Grundstein für die Wiederbelebung der Olympischen Spiele.

1870: Zweite Olympien im Panathinaikon-Stadion

Elf Jahre nach den ersten Olympien wurden die Spiele erneut in Athen abgehalten. Dieses Mal fand das Event im Panathinaikon-Stadion statt, das erst ein Jahr zuvor ausgegraben und provisorisch hergerichtet wurde. Der deutsche Archäologe Ernst Ziller und der griechische Architekt Anastasios Metaxas hatten das Stadion für die Veranstaltung vorbereitet, wodurch die antike Stätte in neuem Glanz erstrahlte.

1889: Kaiser Pedro II. gestürzt – Brasilien wird Republik

Ein dramatischer Umbruch ereignete sich am 15. November 1889 in Brasilien: Durch einen Militärputsch wurde Kaiser Pedro II. abgesetzt, und Marschall da Fonseca rief die Republik Brasilien aus. Dieses Ereignis markierte den Beginn einer neuen Ära und führte zur Einführung einer neuen Flagge, die den Stand der Gestirne über Rio de Janeiro zum Zeitpunkt der Verkündung symbolisch darstellt.

1892: Skandal um Edvard Munchs Bilder in Berlin

Der norwegische Maler Edvard Munch sorgte am 15. November 1892 in Berlin für einen Kunstskandal. Seine Ausstellung im Architektenhaus wurde nach nur einer Woche geschlossen, da seine Werke heftige Reaktionen auslösten. Die expressive und unkonventionelle Darstellungsweise Munchs provozierte das konservative Publikum und markierte den Beginn seiner internationalen Bekanntheit.

1893: Gründung des FC Basel

In der Schweiz wurde am 15. November 1893 der Fußballverein FC Basel gegründet. Der Verein entwickelte sich zu einer festen Größe im europäischen Fußball und zählt heute zu den erfolgreichsten Clubs in der Schweiz.

1900: NEC Nijmegen wird gegründet

In den Niederlanden gründeten Straßenfußballer am 15. November 1900 den NEC Nijmegen. Der Verein etablierte sich schnell als wichtiger Bestandteil des niederländischen Fußballs und ist bis heute in den nationalen Ligen vertreten.

1920: Erste Sitzung des Völkerbundes in Genf

Am 15. November 1920 fand in Genf die erste Sitzung des Völkerbundes statt. Die neu geschaffene Organisation setzte sich für die Wahrung des Friedens und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit ein. Dies war der Vorläufer der heutigen Vereinten Nationen.

1920: Gründung der Freien Stadt Danzig

Am selben Tag, ebenfalls als Folge des Versailler Vertrags, wurde die Freie Stadt Danzig offiziell konstituiert. Der Freistaat stand unter dem Schutz des Völkerbundes und war ein politisch sensibles Gebiet, das oft Spannungen zwischen Deutschland und Polen verursachte.

1923: Einführung der Rentenmark beendet die Inflation

Die Einführung der Rentenmark am 15. November 1923 war ein entscheidender Moment für die deutsche Wirtschaftsgeschichte. Nach Jahren der Hyperinflation, in denen das Geld nahezu wertlos geworden war, sorgte die neue Währung für Stabilität und Vertrauen. Die Rentenmark wurde zur Basis des wirtschaftlichen Wiederaufbaus in Deutschland.

1926: NBC nimmt den Sendebetrieb auf

Am 15. November 1926 startete die National Broadcasting Company (NBC) als erstes großes Netzwerk in den USA ihren Sendebetrieb. Die Einführung von Radioprogrammen in dieser Größenordnung markierte einen Wendepunkt in der Mediengeschichte und veränderte die Art und Weise, wie Informationen verbreitet wurden.

1953: Patent für den Zuckerstreuer in Deutschland

Ein kleines, aber bedeutendes Ereignis ereignete sich am 15. November 1953 in Deutschland: Der Zuckerstreuer erhielt ein Patent. Die praktische Erfindung fand schnell den Weg in viele Haushalte und wurde zu einem unverzichtbaren Alltagsgegenstand.

1956: Premiere von Elvis Presleys erstem Spielfilm

Elvis Presley feierte am 15. November 1956 sein Filmdebüt mit „Love Me Tender“. Der Film markierte den Beginn seiner Karriere als Schauspieler und festigte seinen Status als kulturelle Ikone.

1959: SPD verabschiedet das Godesberger Programm

Am 15. November 1959 verabschiedete die SPD das Godesberger Programm, das einen Wandel in der politischen Ausrichtung der Partei markierte. Die SPD bekannte sich zur sozialen Marktwirtschaft und stellte die freie Entfaltung des Menschen in den Mittelpunkt ihres Programms.

1971: Intel veröffentlicht den ersten Mikroprozessor

Der 15. November 1971 markiert die Geburtsstunde des Mikroprozessors. Mit dem Intel 4004 brachte Intel den ersten kommerziellen Ein-Chip-Mikroprozessor auf den Markt und legte damit den Grundstein für die moderne Computertechnologie.

1980: Papst Johannes Paul II. besucht Deutschland

Papst Johannes Paul II. besuchte am 15. November 1980 die Bundesrepublik Deutschland. Es war der erste Besuch eines römisch-katholischen Kirchenoberhauptes in Deutschland seit fast 200 Jahren und fand große Beachtung in der Bevölkerung.

1996: Erster Download des Instant-Messaging-Dienstes ICQ

Am 15. November 1996 wurde die erste Version des Instant-Messaging-Dienstes ICQ zum Download freigegeben. Der Dienst veränderte die Art und Weise, wie Menschen weltweit miteinander kommunizieren, und war ein Vorläufer der heutigen Chat-Anwendungen.

2005: Sperrstunde in britischen Pubs fällt

Am 15. November 2005 wurde in Großbritannien die Sperrstunde für Pubs aufgehoben. Pubs konnten nun länger öffnen, sofern sie eine spezielle Lizenz beantragt hatten. Dies veränderte die britische Kneipenkultur nachhaltig.

Auch in den kommenden Jahren wird der 15. November sicherlich neue bedeutende Ereignisse hervorbringen. Historische Rückblicke wie dieser zeigen, wie unterschiedlich die Entwicklungen an diesem Datum im Lauf der Geschichte waren – von politischen Umbrüchen bis hin zu kulturellen Meilensteinen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt