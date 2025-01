Historische Ereignisse am 2. Januar: Ein Rückblick

Am heutigen Tag, dem 2. Januar 2025, erinnern wir uns an bedeutende historische Ereignisse, die an diesem Datum stattfanden. Besonders hervorzuheben ist das Jahr 1945, als Nürnberg in einem alliierten Luftangriff nahezu vollständig zerstört wurde. Dieser Moment symbolisiert die Schrecken des Zweiten Weltkriegs und die Verluste an kulturellem Erbe. Doch auch andere Ereignisse prägten diesen Tag in der Geschichte.

1678: Die Oper am Gänsemarkt wird eröffnet

Hamburg feiert die Eröffnung der Oper am Gänsemarkt mit Johann Theiles Werk Adam und Eva. Sie gilt als das erste bürgerlich-städtische Theater im deutschen Sprachraum und ist Vorläufer der Hamburgischen Staatsoper.

1776: Abschaffung der Folter in Österreich

Kaiserin Maria Theresia setzt einen wichtigen Meilenstein, indem sie die Folter abschafft, ein bedeutender Schritt für die Menschlichkeit in Europa.

1788: Georgia wird vierter US-Bundesstaat

Georgia ratifiziert die Verfassung der Vereinigten Staaten und festigt damit die Grundlagen der jungen Demokratie.

1788: Erscheinen von Adolph Knigges Werk

Adolph Knigges Über den Umgang mit Menschen erscheint erstmals und wird zum zeitlosen Leitfaden für gesellschaftliches Miteinander.

1793: Uraufführung von Mozarts Requiem

In Wien wird das vollständige Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart aufgeführt. Das Werk gilt als eines der Meisterstücke der klassischen Musik.

1820: Turnen in Preußen verboten

Das Turnen wird in Preußen als staatsgefährdend eingestuft und verboten, da es mit den politischen Zielen der Turnbewegung Friedrich Ludwig Jahns (Turnvater Jahn) assoziiert wird.

1843: Premiere von Der fliegende Holländer

Richard Wagners Oper wird in Dresden uraufgeführt, jedoch ohne großen Erfolg. Erst später erlangt sie den Status eines Klassikers.

1868: Sturmschaden auf Teneriffa

Ein Jahrhundertalter Drachenbaum bei La Orotava fällt einem Sturm zum Opfer und hinterlässt eine Lücke in der Geschichte der Insel.

1882: Standard Oil Trust gegründet

John D. Rockefeller formiert die Standard Oil Company zu einem Trust und prägt damit die Unternehmensgeschichte weltweit.

1901: Freuds Psychopathologie des Alltagslebens

Sigmund Freud veröffentlicht seine Analyse über das Unbewusste und legt damit einen Grundstein der modernen Psychologie.

1909: Einführung des Postscheckverkehrs

Die Deutsche Reichspost modernisiert den Zahlungsverkehr und führt den bargeldlosen Postscheckverkehr ein.

1914: Alkoholverordnung in Schweden

In Schweden dürfen Bürger ab sofort nur noch zwölf Liter Spirituosen pro Quartal kaufen – eine Maßnahme zur Regulierung des Alkoholkonsums.

1939: Einführung des Postsparkassendienstes

Der Postsparkassendienst wird deutschlandweit eingeführt, was das Einzahlen an Postämtern erleichtert.

1942: Der Duquesne-Spionagering wird zerschlagen

33 deutsche Agenten werden in den USA zu Gefängnisstrafen von insgesamt über 300 Jahren verurteilt – der größte Spionagefall der US-Geschichte.

1945: Zerstörung Nürnbergs im Zweiten Weltkrieg

Ein alliiertes Bombardement zerstört die historische Altstadt Nürnbergs nahezu vollständig.

1955: Premiere von Was bin ich?

Die Kultsendung mit Robert Lembke feiert ihre erste Ausstrahlung im Deutschen Fernsehen.

1956: Gründung der Bundeswehr-Standorte

Die Bundeswehr nimmt mit rund 1.000 Freiwilligen ihre Arbeit auf.

1958: Start des Bundeskartellamts

In Berlin beginnt das Bundeskartellamt mit seiner Arbeit zur Förderung des Wettbewerbs.

1958: Start des Verkehrszentralregisters

In Flensburg wird das Verkehrszentralregister, die „Kartei für Verkehrssünder“, eingerichtet.

1968: Zweite Herztransplantation

Christiaan Barnard führt die zweite erfolgreiche Herztransplantation durch. Der Patient lebt 19 Monate nach der Operation.

1969: Start der Beatles-Dokumentation

Die Beatles beginnen in den Twickenham Studios mit den Dreharbeiten für Let It Be.

1972: Loriots Cartoon begeistert Zuschauer

Loriots Trickfilm Auf der Rennbahn und der Sketch Der Astronaut werden erstmals gezeigt.

1978: Erstausstrahlung der Tagesthemen

Die ARD präsentiert die erste Ausgabe der Tagesthemen.

1978: Premiere des heute-journals

Das ZDF startet die Nachrichten-Sendung heute-journal.

1981: Gemeinsames Vormittagsprogramm von ARD und ZDF

Erstmals wird ein gemeinsames Vormittagsprogramm bundesweit ausgestrahlt.

1984: RTL plus geht auf Sendung

Der Privatsender RTL plus nimmt seinen Sendebetrieb von Luxemburg aus auf.

2001: Volvo übernimmt Renault Trucks

Die Nutzfahrzeugsparte von Renault wird von der Volvo-Gruppe übernommen.

2001: Frauen in der Bundeswehr

244 Soldatinnen beginnen ihre Grundausbildung in der deutschen Bundeswehr.

2006: Einsturz der Eislaufhalle in Bad Reichenhall

Eine Tragödie erschüttert Deutschland: 15 Menschen sterben, 34 werden verletzt.

2007: Insolvenz von BenQ Mobile

Das Amtsgericht München eröffnet das Insolvenzverfahren über den Handy-Hersteller BenQ Mobile.

2008: Ölpreis erreicht Rekordhöhe

Der Ölpreis übersteigt erstmals die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel.

2009: Erster Neun-Darter bei der PDC-Weltmeisterschaft

Raymond van Barneveld wirft als erster Dartspieler bei einer PDC-WM einen Neun-Darter.

2010: Automatisierung der Nürnberger U-Bahn

Der weltweit erste Mischbetrieb wird auf vollständigen automatischen Betrieb umgestellt.

Jeder dieser Momente hat die Welt auf seine Weise geprägt. Sie erinnern uns daran, wie vielfältig und bedeutend die Ereignisse eines einzelnen Tages sein können.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt