Historische Ereignisse am 28. Februar – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 28. Februar jährt sich ein entscheidendes Ereignis der Wissenschaftsgeschichte: die Entdeckung der DNA-Struktur durch James Watson und Francis Crick im Jahr 1953. Ihr Durchbruch legte den Grundstein für die moderne Genetik und revolutionierte das Verständnis des Lebens auf molekularer Ebene. Doch auch in anderen Bereichen der Geschichte gab es bedeutende Entwicklungen an diesem Datum. Ein Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse:

1827: Die Geburt der ersten öffentlichen Eisenbahngesellschaft in den USA

Der Bundesstaat Maryland verabschiedet das Gesetz zur Bildung der Baltimore and Ohio Railroad. Diese Eisenbahngesellschaft wird die erste in den Vereinigten Staaten, die sowohl den Güter- als auch den Personenverkehr für die Öffentlichkeit betreibt. Damit beginnt eine neue Ära des Transports und der wirtschaftlichen Entwicklung.

1857: Der Abschied des legendären Feldmarschalls Radetzky

Nach beeindruckenden 72 Jahren im Dienst tritt der österreichische Feldmarschall Josef Wenzel Radetzky von Radetz in den Ruhestand. Seine militärischen Erfolge, insbesondere während der Revolutionskriege, machten ihn zu einer der prägenden Persönlichkeiten der österreichischen Militärgeschichte.

1873: Entdeckung des Lepra-Erregers

Der norwegische Arzt Gerhard Armauer Hansen identifiziert das Bakterium Mycobacterium leprae als Ursache der Lepra. Seine bahnbrechende Entdeckung stellt einen bedeutenden Schritt im Kampf gegen die Krankheit dar und ebnet den Weg für künftige medizinische Fortschritte.

1904: Die Geburt von Benfica Lissabon

In Portugal wird der Fußballverein Sport Lisboa e Benfica gegründet. Er entwickelt sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem der erfolgreichsten und populärsten Sportvereine Europas.

1928: Der Nachweis der Raman-Streuung

Der indische Physiker C. V. Raman weist experimentell eine besondere Form der Lichtstreuung nach. Diese Entdeckung, die als Raman-Streuung bekannt wird, bringt ihm 1930 den Nobelpreis für Physik ein und wird für zahlreiche Anwendungen in der Spektroskopie von Bedeutung.

1933: Die „Reichstagsbrandverordnung“ als Wegbereiter der Diktatur

Nur einen Tag nach dem Reichstagsbrand erlässt Reichspräsident Paul von Hindenburg die sogenannte „Verordnung zum Schutz von Volk und Staat“. Sie dient den Nationalsozialisten als Grundlage für die Ausschaltung politischer Gegner und ebnet den Weg zur totalitären Machtergreifung.

1935: Die Geburt der Kunstfaser Nylon

Den Chemikern Wallace Hume Carothers und Julian Werner Hill gelingt es erstmals, Nylon herzustellen. Diese Kunstfaser revolutioniert später die Textilindustrie und findet weltweit Anwendung in der Mode- und Konsumgüterbranche.

1943: Massenhafte Zeitungsschließungen in Deutschland

Die Reichspressekammer ordnet im Rahmen einer „Stilllegungsaktion“ das Einstellen von 950 Zeitungen an. Die Maßnahme wird mit Rohstoffknappheit begründet, dient aber auch der weiteren Kontrolle der Medienlandschaft durch das NS-Regime.

1946: Die Geburtsstunde der Zeitung L’Équipe

Die französische Sportzeitung L’Équipe erscheint erstmals. Sie entwickelt sich zu einer der führenden Publikationen im Bereich des Sports und ist bis heute international bekannt.

1953: Die Entdeckung der DNA-Struktur

Die Biochemiker James Watson und Francis Crick entschlüsseln mithilfe von Röntgenstrukturdaten von Rosalind Franklin und Maurice Wilkins die Doppelhelix-Struktur der DNA. Diese bahnbrechende Erkenntnis bildet die Grundlage für die moderne Genetik und hat weitreichende Folgen für die Medizin, Biotechnologie und Evolutionsforschung.

1961: Das Bundesverfassungsgericht stoppt Adenauers Fernsehpläne

Das deutsche Bundesverfassungsgericht erklärt die Deutschland-Fernsehen GmbH für verfassungswidrig. Damit scheitert Konrad Adenauers Plan, einen privaten Fernsehsender auf Bundesebene zu etablieren, da dieser gegen die föderale Kompetenzverteilung verstoßen würde.

1974: Angriff auf Picassos Guernica

Im Museum of Modern Art in New York wird Pablo Picassos weltberühmtes Gemälde Guernica mit einem Schriftzug besprüht. Die Tat sorgt international für Aufsehen und erneute Diskussionen über die politische Aussagekraft des Kunstwerks.

1977: Der Spiegel enthüllt Verfassungsbruch durch den Verfassungsschutz

Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel deckt in einer Titelgeschichte auf, dass der Verfassungsschutz den Atomphysiker Klaus Traube illegal abgehört hat. Die sogenannte „Lauschaffäre Traube“ führt zu einem politischen Skandal und dem Rücktritt von Innenminister Werner Maihofer.

1981: Großdemonstration gegen das Atomkraftwerk Brokdorf

In Schleswig-Holstein versammeln sich Zehntausende Menschen zur bislang größten Demonstration der Bundesrepublik Deutschland. Ihr Protest richtet sich gegen den Bau des Atomkraftwerks Brokdorf, das trotz massiven Widerstands schließlich in Betrieb genommen wird.

1986: Eröffnung der Schirn Kunsthalle in Frankfurt

Mit der Eröffnung der Schirn Kunsthalle erhält Frankfurt ein bedeutendes Zentrum für zeitgenössische Kunst. Die Institution etabliert sich in den folgenden Jahren als eine der wichtigsten Ausstellungsorte für moderne Kunst in Deutschland.

1990: Landreform in der Sowjetunion

Erstmals seit der Oktoberrevolution von 1917 erlaubt die Sowjetunion privaten Bauern, Land zu kaufen und an ihre Nachkommen zu vererben. Diese Reform stellt einen bedeutenden Schritt zur Lockerung der sozialistischen Wirtschaftspolitik dar.

1991: Premiere – Der Start des ersten deutschen Pay-TV-Senders

Der Fernsehsender Premiere geht als erster deutscher Bezahlsender auf Sendung. Später wird er zu Sky Deutschland und prägt das Modell der kostenpflichtigen TV-Inhalte maßgeblich.

2002: Das Ende nationaler Währungen in der Eurozone

Zwei Monate nach der Einführung des Euro-Bargeldes endet die offizielle Annahme der alten Landeswährungen durch Handel und Banken. Damit wird der Übergang zur Gemeinschaftswährung endgültig abgeschlossen.

2004: Eine Menschenkette als Zeichen der Erinnerung in Taiwan

Über eine Million Menschen formen eine 500 Kilometer lange Menschenkette, um an den Zwischenfall vom 28. Februar 1947 zu erinnern. Die Aktion dient als Mahnung für Frieden und gegen autoritäre Unterdrückung.

Geschichte ist lebendig – und der 28. Februar zeigt, wie vielseitig die Ereignisse an einem einzigen Tag sein können.

