Historische Ereignisse am 29. Februar – Ein Rückblick in der Geschichte

Der 29. Februar 2025 – ein Datum, das es nur in Schaltjahren gibt: Der zusätzliche Tag sorgt nicht nur für einen ausgeglichenen Kalender, sondern hat in der Vergangenheit auch zahlreiche historische Ereignisse erlebt. Besonders hervorzuheben ist die Beendigung der Belagerung von Sarajevo im Jahr 1996, die als längste Belagerung des 20. Jahrhunderts in die Geschichte einging und das Ende eines grausamen Kapitels im Bosnienkrieg markierte. Doch auch viele weitere bedeutende Geschehnisse ereigneten sich an diesem seltenen Datum.

1712: Schweden experimentiert mit dem Kalender

Um den schwedischen Kalender wieder an den julianischen Kalender anzugleichen, wurde in Schweden auf den 29. Februar ein ungewöhnlicher 30. Februar eingefügt. Diese Maßnahme war eine Korrektur, da Schweden zuvor vergeblich versucht hatte, sich dem gregorianischen Kalender anzupassen.

1720: Ulrike Eleonore verzichtet auf den schwedischen Thron

Die schwedische Königin Ulrike Eleonore tritt zugunsten ihres Mannes Friedrich zurück. Damit endet ihre nur zweijährige Herrschaft, und Schweden erhält mit Friedrich I. einen neuen Monarchen.

1880: Durchstich des Gotthardtunnels

Beim Bau des Gotthardtunnels, der die Alpen für den Eisenbahnverkehr durchquert, erfolgt der entscheidende Durchstich. Damit wird ein Meilenstein in der europäischen Verkehrsverbindung erreicht.

1916: Ein Patent für das Kleeblatt-Autobahnkreuz

Der US-amerikanische Bauingenieur Arthur Hale erhält ein Patent für das von ihm entwickelte Kleeblatt-Autobahnkreuz. Diese Bauweise revolutioniert später den Straßenverkehr weltweit.

1916: Seeschlacht in der Nordsee

Während des Ersten Weltkriegs liefern sich der deutsche Hilfskreuzer Greif und der britische Hilfskreuzer Alcantara ein heftiges Gefecht. Beide Schiffe sinken, und insgesamt 264 Seeleute verlieren ihr Leben.

1920: Der Weg zum Kapp-Putsch

Reichswehrminister Gustav Noske ordnet die Auflösung der Marinebrigade Ehrhardt und des Freikorps Loewenfeld an. Dies führt zu Unmut in rechten Kreisen und trägt zur Eskalation des Kapp-Putsches gegen die Weimarer Republik bei.

1940: Hattie McDaniel schreibt Oscar-Geschichte

Bei der Oscarverleihung wird Vom Winde verweht mit zehn Academy Awards ausgezeichnet. Besonders bemerkenswert: Hattie McDaniel erhält als erste afroamerikanische Schauspielerin einen Oscar für ihre Rolle als Mammy.

1992: Start der Zoo-TV-Welttournee von U2

Die irische Rockband U2 beginnt in Lakeland, Florida, ihre spektakuläre Zoo-TV-Welttournee. Die innovative Bühnenshow setzt neue Maßstäbe in der Konzertgeschichte.

1996: Clint Eastwood erhält einen Ehrenpreis

Hollywood-Legende Clint Eastwood wird mit dem Life Achievement Award des American Film Institute für sein Lebenswerk geehrt.

1996: Das Ende der Belagerung von Sarajevo

Nach über 1.400 Tagen wird die Belagerung von Sarajevo beendet. Der Konflikt, der zahlreiche Opfer forderte, geht als längste Belagerung des 20. Jahrhunderts in die Geschichte ein.

2000: Tragisches Schulverbrechen in den USA

An der Theo J. Buell Elementary School in Michigan erschießt ein sechsjähriger Junge seine gleichaltrige Klassenkameradin. Es ist einer der erschütterndsten Fälle von Waffengewalt an einer Schule.

2004: CDU gewinnt Wahl in Hamburg

Bei der vorgezogenen Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft erzielt die CDU unter Ole von Beust einen deutlichen Sieg und kann mit absoluter Mehrheit regieren. Ein gleichzeitiger Volksentscheid verhindert den Verkauf städtischer Kliniken.

2004: Triumph für Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs

Der Film gewinnt bei der Oscarverleihung in allen elf nominierten Kategorien, darunter als bester Film, und stellt damit einen Rekord auf.

2008: Hyundai expandiert nach Russland

Der südkoreanische Automobilhersteller gründet Hyundai Motor Manufacturing Rus und etabliert sich damit auf dem russischen Markt.

2016: Einführung des Equal Care Day

Der Aktionstag für mehr Anerkennung und gerechtere Verteilung von Sorgearbeit wird ins Leben gerufen – in Anlehnung an den Equal Pay Day.

Viele dieser Ereignisse haben die Welt auf verschiedene Weise geprägt – sei es in der Politik, im Krieg, in der Kultur oder im Alltag. Auch wenn der 29. Februar nur alle vier Jahre auftaucht, hinterlässt er doch immer wieder Spuren in der Geschichte.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt