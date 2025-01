Posted in

Historische Ereignisse am 31. Januar

Der 31. Januar markiert zahlreiche geschichtsträchtige Ereignisse, die die Welt nachhaltig geprägt haben. Besonders herausragend ist der Brexit im Jahr 2020, mit dem Großbritannien die Europäische Union verließ – ein Einschnitt in die europäische Politik mit weitreichenden Konsequenzen. Doch auch in anderen Jahren fanden an diesem Tag bedeutende Entwicklungen statt.

1846: Die Gründung von Milwaukee Drei benachbarte Ortschaften im US-Bundesstaat Wisconsin vereinen sich und bilden gemeinsam die Stadt Milwaukee. Diese Zusammenlegung schafft die Grundlage für die spätere wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Stadt.

1850: Einführung des Dreiklassenwahlrechts in Preußen Mit der neuen Verfassung in Preußen wird ein Wahlsystem etabliert, das wohlhabenden Bürgern mehr Einfluss bei Wahlen gibt. Diese ungleiche Verteilung von Stimmrechten bleibt bis 1918 bestehen und sorgt für soziale Spannungen.

1876: Ureinwohner werden in Reservate gezwungen Die US-Regierung ordnet an, dass indigene Völker in speziell dafür vorgesehene Gebiete – sogenannte Indianerreservate – umgesiedelt werden. Dies führt zur systematischen Vertreibung und Entrechtung der Ureinwohner.

1933: Der Mössinger Generalstreik gegen Hitler Während sich viele in Deutschland mit der Machtergreifung Adolf Hitlers abfinden, erheben sich Arbeiter in Mössingen gegen das NS-Regime. Der Protest wird brutal niedergeschlagen und die Teilnehmer verfolgt.

1939: Berufsverbot für jüdische Mediziner Eine Verordnung zum Reichsbürgergesetz entzieht jüdischen Apothekern, Zahnärzten und Tierärzten die Approbation. Damit werden sie endgültig aus ihrem Beruf gedrängt – ein weiterer Schritt in der systematischen Verfolgung.

1950: Truman ordnet Entwicklung der Wasserstoffbombe an Nach dem ersten sowjetischen Atomtest im Vorjahr gibt US-Präsident Harry S. Truman den Befehl zur Entwicklung einer noch zerstörerischeren Waffe: der Wasserstoffbombe. Der Kalte Krieg tritt damit in eine neue Phase ein.

1953: Die verheerende Hollandsturmflut Eine schwere Sturmflut trifft die Küsten von fünf europäischen Ländern. In den Niederlanden kommt es zu einer Katastrophe mit 1.853 Todesopfern. Die Flut gilt als eine der schlimmsten Naturkatastrophen in der Geschichte des Landes.

1961: Der Schimpanse Ham fliegt ins All Mit der Mission Mercury-Redstone 2 wird der Schimpanse Ham als erstes Lebewesen im Rahmen des US-Weltraumprogramms in den Weltraum geschickt. Sein erfolgreicher Flug ebnet den Weg für die bemannte Raumfahrt.

1971: Apollo 14 startet zum Mond Die NASA startet mit Apollo 14 ihre dritte bemannte Mondlandungsmission. Mit an Bord sind die Astronauten Stuart Roosa, Alan Shepard und Edgar Mitchell. Die Mission stellt einen wichtigen Meilenstein in der Raumfahrtgeschichte dar.

1990: Eröffnung des ersten McDonald’s in Moskau Mitten in der Perestroika öffnet das erste McDonald’s-Restaurant in der Sowjetunion. Die Eröffnung ist ein Symbol für den schrittweisen Wandel des kommunistischen Staates hin zu einer Marktwirtschaft.

1994: Brand im Opernhaus Gran Teatre del Liceu Das traditionsreiche Opernhaus in Barcelona wird durch ein verheerendes Feuer fast vollständig zerstört. Es handelt sich um eine der schwersten Katastrophen in der Geschichte europäischer Opernhäuser.

1996: Terroranschläge in Colombo In der sri-lankischen Hauptstadt verüben die Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) zwei verheerende Selbstmordanschläge. Die Angriffe fordern 88 Tote und etwa 1.000 Verletzte. Der Bürgerkrieg in Sri Lanka eskaliert weiter.

2002: Der Larsen-B-Eisschelf bricht ab In der Antarktis löst sich eine riesige Eisplatte mit einer Fläche von 3.250 km², die über 10.000 Jahre stabil war. Der Vorfall zeigt eindrucksvoll die Folgen des Klimawandels auf die polaren Regionen.

2016: Deutschland wird Handball-Europameister Die deutsche Handball-Nationalmannschaft triumphiert mit einem überraschenden Sieg im Finale gegen Spanien und holt sich den Titel des Europameisters. Der Erfolg wird als eine der größten Sensationen der Handball-Geschichte gefeiert.

2020: Großbritannien verlässt die Europäische Union Nach jahrzehntelanger Mitgliedschaft tritt das Vereinigte Königreich offiziell aus der EU aus. Der Brexit markiert einen Wendepunkt in der europäischen Politik und hat weitreichende wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen.

Der 31. Januar hat in der Geschichte immer wieder bedeutende Entwicklungen hervorgebracht – von politischen Umwälzungen über Naturkatastrophen bis hin zu wissenschaftlichen Meilensteinen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt