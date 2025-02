Posted in

Historische Ereignisse am 4. Februar – Ein Rückblick in der Geschichte

Heute, am 4. Februar 2025, blicken wir auf zahlreiche geschichtsträchtige Ereignisse zurück, die an diesem Datum stattgefunden haben. Eine der bedeutendsten Entwicklungen war zweifellos die Gründung von Facebook im Jahr 2004. Diese Plattform hat die Art und Weise, wie Menschen weltweit kommunizieren, revolutioniert und maßgeblich zur digitalen Vernetzung beigetragen. Doch auch viele weitere Ereignisse, von politischen Entscheidungen über wissenschaftliche Entdeckungen bis hin zu wirtschaftlichen Entwicklungen, prägten diesen Tag in der Geschichte.

1789: George Washington wird erster Präsident der USA

Das Wahlmännerkollegium der Vereinigten Staaten wählt George Washington einstimmig zum ersten Präsidenten des Landes. Mit ihm beginnt eine Ära der demokratischen Regierungsführung, die bis heute die politische Landschaft der USA prägt. Vizepräsident wird John Adams.

1794: Abschaffung der Sklaverei in Frankreich

Im Zuge der Französischen Revolution wird die Sklaverei in allen französischen Territorien abgeschafft. Dieses bahnbrechende Dekret markiert einen Meilenstein im Kampf gegen die Unmenschlichkeit und Unterdrückung, auch wenn es später teilweise rückgängig gemacht wurde.

1857: Entdeckung des Neandertalers

Hermann Schaaffhausen berichtet über einen bis dahin unbekannten Frühmenschen, den Neandertaler. Die fossilen Knochen wurden von Johann Carl Fuhlrott im Neandertal gefunden und markieren einen wichtigen Moment in der Anthropologie.

1862: Gründung von Bacardi

Facundo Bacardí kauft eine kleine Destillerie in Santiago de Cuba und gründet das Unternehmen Bacardi & Ca. Die Marke wird später zu einem der bekanntesten Rum-Hersteller weltweit.

1864: Uraufführung der Oper „Die Rheinnixen“

Jacques Offenbachs romantische Oper „Die Rheinnixen“ wird an der Wiener Hofoper uraufgeführt. Das Werk gerät bald in Vergessenheit, doch einige Melodien finden später in „Hoffmanns Erzählungen“ neue Verwendung.

1889: Konkurs der französischen Panama-Gesellschaft

Die Gesellschaft zum Bau des Panamakanals meldet Konkurs an, was tausende Gläubiger schädigt und zum sogenannten Panamaskandal führt – eine der größten Finanzkrisen des 19. Jahrhunderts.

1899: Gründung von Werder Bremen

Eine Gruppe Schüler gründet den Fußballverein „Werder von 1899“, der heute als Werder Bremen bekannt ist. Der Club wird später zu einem der erfolgreichsten Fußballvereine Deutschlands.

1904: Gründung des THW Kiel

In Kiel wird der Turnverein Hassee-Winterbek e. V. gegründet, aus dem später der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hervorgeht.

1938: Hitler übernimmt das Oberkommando der Wehrmacht

Adolf Hitler ernennt sich per Erlass selbst zum Oberbefehlshaber der Wehrmacht und zentralisiert damit endgültig die militärische Kontrolle unter seiner Führung.

1941: Patent für Teflon

Der US-amerikanische Chemiker Roy Plunkett erhält das Patent für Teflon, eine Erfindung, die später in zahlreichen Industrien und Haushalten weltweit Anwendung findet.

1963: Erste internationale Konferenz über Entwicklungshilfe

In Genf beginnt eine Konferenz, die sich mit den globalen Herausforderungen der Entwicklungshilfe befasst. Sie legt den Grundstein für spätere internationale Programme zur Unterstützung wirtschaftlich schwacher Länder.

1971: Rolls-Royce meldet Konkurs an

Der britische Auto- und Triebwerkshersteller Rolls-Royce muss Insolvenz anmelden. Finanzielle Probleme, insbesondere bei der Entwicklung des Triebwerks RB211, führen zum wirtschaftlichen Zusammenbruch des Traditionsunternehmens.

1999: Tötung von Amadou Diallo durch die Polizei

Der unbewaffnete Immigrant Amadou Diallo wird in New York von Polizisten mit 41 Schüssen getötet. Der Vorfall löst heftige Proteste aus und wird zu einem Symbol für Polizeigewalt und Rassismus in den USA.

2000: Übernahme von Mannesmann durch Vodafone

Nach einer monatelangen Übernahmeschlacht stimmt der Aufsichtsrat der Mannesmann AG der Übernahme durch Vodafone zu. Damit entsteht der weltweit größte Mobilfunkanbieter.

2004: Gründung von Facebook

Mark Zuckerberg startet an der Harvard University eine Plattform für den Austausch zwischen Studenten. Was als kleines Netzwerk beginnt, entwickelt sich zur größten Social-Media-Plattform der Welt und verändert die digitale Kommunikation grundlegend.

2008: Beatles-Song ins Weltall gesendet

Die NASA sendet zum 50-jährigen Jubiläum die Aufnahme des Beatles-Songs „Across the Universe“ ins All. Die Signale sollen im Jahr 2439 die Polarstern-Region erreichen – ein symbolischer Meilenstein für Wissenschaft und Popkultur.

2009: Insolvenz von Märklin

Das Traditionsunternehmen Märklin, bekannt für Modelleisenbahnen, meldet Insolvenz an. Ein schwerer Schlag für Eisenbahnliebhaber und die Spielwarenbranche in Deutschland.

2016: Millionenraub durch Cyberkriminelle

Cyberkriminelle entwenden 101 Millionen US-Dollar von der Bangladesh Bank. Der Vorfall zeigt die zunehmende Bedrohung durch digitale Bankraubmethoden und sorgt weltweit für Schlagzeilen.

Diese historischen Ereignisse zeigen, wie vielschichtig die Geschichte ist und wie verschiedenartige Entwicklungen an einem einzigen Datum stattfinden können. Sie prägen unsere Gegenwart und beeinflussen die Zukunft auf unterschiedlichste Weise.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt