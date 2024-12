Historische Ereignisse am 5. Dezember

Posted in

Am 5. Dezember erinnern wir uns an zahlreiche bedeutende Ereignisse der Weltgeschichte. Unter den vielen Meilensteinen ragt besonders die Gründung des kalifornischen Goldrausches im Jahr 1848 hervor, als US-Präsident James K. Polk die Entdeckung von Gold offiziell bestätigte und damit eine regelrechte „Völkerwanderung“ auslöste. Doch auch kulturelle und politische Entwicklungen dieses Tages verdienen Beachtung. Ein Blick zurück auf historische Wendepunkte, die den 5. Dezember prägen.

1360: Frankreichs erste Goldmünzen – die Geburt des Francs

Mit der Einführung von Goldmünzen, den Francs, setzte Frankreich 1360 einen Meilenstein in der europäischen Währungsgeschichte. Diese Münzen wurden nicht nur als Zahlungsmittel, sondern auch als Symbol für Stabilität und Reichtum betrachtet.

1492: Christoph Kolumbus entdeckt Hispaniola

Auf seiner ersten Reise in die Neue Welt landete Christoph Kolumbus auf Hispaniola, heute geteilt in Haiti und die Dominikanische Republik. Diese Entdeckung war ein Wendepunkt in der Geschichte der Kolonisation und des kulturellen Austauschs.

1766: Christie’s erste Auktion – Der Beginn eines Imperiums

Das berühmte Londoner Auktionshaus Christie’s führte 1766 seine erste Versteigerung durch. Heute gilt Christie’s als Synonym für exklusive Kunstauktionen und Prestige.

1848: Der kalifornische Goldrausch wird offiziell

Durch die Verkündung von Präsident James K. Polk begann eine beispiellose Migrationswelle in die amerikanischen Westen. Der kalifornische Goldrausch veränderte nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Geografie und die Gesellschaft der USA nachhaltig.

1854: Litfaßsäulen revolutionieren die Werbung

Ernst Litfaß erhielt 1854 die Genehmigung, seine berühmten Säulen in Berlin aufzustellen. Diese „Litfaßsäulen“ prägten fortan das Stadtbild und wurden zu einem Meilenstein der öffentlichen Kommunikation.

1858: Premiere des Münchner Marionettentheaters

Mit der ersten Vorstellung 1858 wurde das Münchner Marionettentheater zur ältesten festen Bühne seiner Art im deutschsprachigen Raum. Es bleibt ein kulturelles Kleinod mit zeitloser Anziehungskraft.

1894: Feierliche Schlusssteinlegung des Reichstagsgebäudes

In Berlin wurde das Reichstagsgebäude 1894 feierlich seiner Bestimmung übergeben. Der imposante Bau symbolisierte die politische Macht und die Einheit des Deutschen Reiches.

1906: Eröffnung der Hamburger S-Bahn

Mit der „Hamburg-Altonaer Stadt- und Vorortbahn“ nahm 1906 die Hamburger S-Bahn ihren Betrieb auf. Sie markierte den Beginn eines modernen Nahverkehrs in der Hansestadt.

1945: Die CSU wird anerkannt

Die Christlich-Soziale Union (CSU) wurde 1945 von der Militärregierung als politische Partei in Bayern anerkannt. Sie prägte fortan die deutsche Politik auf Landes- und Bundesebene maßgeblich.

1945: Flug 19 und der Mythos des Bermudadreiecks

Der rätselhafte Verlust von Flug 19 der US Navy begründete den Mythos des Bermudadreiecks. Bis heute ranken sich zahlreiche Legenden um diese Vorfälle.

1952: Deutschland ratifiziert die Europäische Menschenrechtskonvention

Mit der Ratifizierung 1952 verpflichtete sich Deutschland zu den Werten der Europäischen Menschenrechtskonvention. Dies war ein wichtiger Schritt in der Nachkriegsgeschichte des Landes.

1957: Stapellauf des Atomeisbrechers Lenin

Die Sowjetunion präsentierte mit dem Stapellauf des ersten Atomeisbrechers, der Lenin, 1957 einen Meilenstein in der maritimen Technik.

1961: Durchbruch Lok 234 – Flucht mit einem Zug

Mit einer dramatischen Zugfahrt gelang Harry Deterling die Flucht aus der DDR nach West-Berlin. Das Ereignis wurde später filmisch aufgearbeitet und bleibt ein Symbol des Widerstands.

1973: Gründung der Universität Oldenburg

Die Universität Oldenburg wurde 1973 gegründet und etablierte sich rasch als innovativer Bildungsstandort.

1974: Finale von Monty Python’s Flying Circus

Mit der letzten Folge verabschiedete sich Monty Python’s Flying Circus 1974 von der Bühne. Die Serie bleibt ein Kultphänomen der Comedy.

1978: Einführung von AWACS bei der NATO

Mit dem Frühwarnsystem AWACS setzte die NATO 1978 einen strategischen Meilenstein zur Sicherheit im Luftraum.

1995: Premiere der Harald Schmidt Show

1995 startete die Harald Schmidt Show und brachte eine neue Ära der Unterhaltung ins deutsche Fernsehen.

Die Geschichte ist voller faszinierender Wendepunkte, die uns bis heute beeinflussen. Der 5. Dezember zeigt eindrucksvoll, wie vielseitig und bedeutend historische Ereignisse sein können.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt