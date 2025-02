Historische Ereignisse am 7 Februar – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 7. Februar fanden zahlreiche geschichtsträchtige Ereignisse statt, doch eines sticht besonders hervor: die Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz im Jahr 1971. Nach Jahrzehnten des Kampfes erhielten Frauen endlich das Recht, auf Bundesebene zu wählen und abzustimmen – ein Meilenstein in der Gleichstellung der Geschlechter. Doch auch andere historische Momente prägten diesen Tag. Ein Überblick über bedeutende Ereignisse aus verschiedenen Jahrhunderten:

1725: Uraufführung des Singspiels „Bretislaus, oder Die siegende Beständigkeit“

Am Theater am Gänsemarkt in Hamburg feiert das Werk von Reinhard Keiser seine Premiere. Die Opernszene des 18. Jahrhunderts erlebt in Deutschland mit Keisers Stücken eine Blütezeit, und seine Werke sind prägend für die Entwicklung des Musiktheaters.

1871: Patent für die erste Tretbohrmaschine

Der US-amerikanische Zahnarzt James Beall Morrison erhält das Patent für seine Tretbohrmaschine. Dieses Gerät erleichtert Zahnärzten die Behandlung von Karies erheblich und gilt als Meilenstein in der Geschichte der Zahnmedizin. Erst mit der Einführung des Doriotgestänges erfährt die Technologie eine Weiterentwicklung.

1882: Die Berliner Stadtbahn nimmt den Betrieb auf

In Berlin startet der Betrieb der Stadtbahn zunächst für den Nahverkehr. Diese Eisenbahnverbindung trägt maßgeblich zur urbanen Mobilität bei und entwickelt sich über Jahrzehnte hinweg zu einer der wichtigsten Verkehrsadern der Hauptstadt.

1885: Der erste deutsche Fischdampfer geht in Betrieb

Mit der Indienststellung der „Sagitta“ durch den Fischgroßhändler Friedrich Busse beginnt die moderne deutsche Hochseefischerei. Der Dampfer wird bald zum Trawler umgerüstet und sorgt mit seinen Fängen für den wirtschaftlichen Aufschwung der Branche.

1914: Charlie Chaplins Tramp-Figur erscheint erstmals auf der Leinwand

Die Filmkomödie „Seifenkistenrennen in Venice“ wird uraufgeführt und zeigt Charlie Chaplin erstmals in seiner legendären Rolle als Tramp. Diese Figur macht ihn zum Weltstar und prägt die Stummfilmzeit entscheidend.

1940: Walt Disneys „Pinocchio“ feiert Premiere

In den USA wird Walt Disneys zweiter abendfüllender Zeichentrickfilm „Pinocchio“ uraufgeführt. Der Film wird zu einem Klassiker der Animationsgeschichte und begeistert bis heute Generationen von Zuschauern mit seiner Geschichte über Wahrheit, Mut und Menschlichkeit.

1946: Der DIAS beginnt seine Übertragungen in Berlin

Der Drahtfunk im amerikanischen Sektor (DIAS) geht auf Sendung. Er dient als Gegenprogramm zum sowjetisch kontrollierten Berliner Rundfunk und entwickelt sich später zum legendären RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor).

1964: Die Beatles landen in den USA und lösen eine Massenhysterie aus

Auf ihrer ersten Reise nach Amerika werden die Beatles auf dem New Yorker John F. Kennedy Airport von 5.000 Fans und 200 Journalisten empfangen. Die sogenannte „British Invasion“ beginnt, und die Band wird zur einflussreichsten Musikgruppe ihrer Zeit.

1971: Die Schweiz führt das Frauenwahlrecht ein

Bei einer Volksabstimmung stimmen 66 % der Schweizer für das Stimm- und Wahlrecht für Frauen auf Bundesebene. In mehreren Kantonen wird es gleichzeitig für kommunale und kantonale Angelegenheiten eingeführt. Dieser Schritt markiert einen Wendepunkt in der politischen Gleichberechtigung.

1984: Erster freier Außenbordeinsatz im All

Astronaut Bruce McCandless absolviert bei der Space-Shuttle-Mission STS-41-B den ersten Außenbordeinsatz mit einem Düsenrucksack (MMU). Ohne Sicherheitsleine bewegt er sich frei im Weltraum – ein technischer Durchbruch in der Raumfahrtgeschichte.

1986: Flucht von Betty Mahmoody aus dem Iran

Nach einer 18-monatigen Geiselnahme durch ihren Mann kann Betty Mahmoody mit ihrer Tochter in die USA zurückkehren. Später erzählt sie ihre Geschichte in dem Bestseller „Nicht ohne meine Tochter“, der weltweit für Aufsehen sorgt.

1999: Die NASA-Sonde Stardust startet ins All

Die Sonde „Stardust“ wird von der NASA mit einer Delta-II-Rakete ins All geschickt, um Kometenstaub zu sammeln. Das Projekt liefert später wertvolle Erkenntnisse über die Entstehung des Sonnensystems.

2005: Ellen MacArthur stellt Weltrekord im Einhandsegeln auf

Die Britin Ellen MacArthur umrundet als schnellste Einhandseglerin die Welt. In nur 71 Tagen stellt sie einen neuen Rekord auf und wird zur Ikone des Segelsports.

Auch wenn sich die Welt stetig verändert, bleiben diese Ereignisse unvergessen. Sie haben ihre Spuren in der Geschichte hinterlassen und prägen bis heute unser Leben.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt