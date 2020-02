Erstellt in

Koblenz – Verkehr AKTUELL: An den Eisenbahnüberführungen in der Servatiusstraße und in der Teichstraße werden Baugrunduntersuchungen vorgenommen. Diese Arbeiten können nur unter Vollsperrung der Straßen erfolgen. Es sind entsprechende Umleitungen ausgeschildert.

Die Untersuchung in der Teichstraße findet von Montag, 10. bis Freitag, 14. Februar und in der Servatiusstraße von Montag, 17. bis Freitag, 21. Februar statt.