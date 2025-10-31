Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Landgericht Dresden: Gericht lehnt Unterbringung ab – Iraker nach sexuellen Belästigungen wieder auf freiem Fuß

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Asyl / Asylpolitik, Berlin, Buntes, Deutschland-News, Gesellschaft, Politik, Religion, Sachsen, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Asyl-Asylpolitik-Asylbewerber-Abschiebung-Abschiebungen-Flüchtlinge

Landgericht Dresden: Gericht lehnt Unterbringung abIraker nach sexuellen Belästigungen wieder auf freiem FußDresden – Der Fall sorgt bundesweit für Diskussionen: Ein 23-jähriger Iraker, der in der sächsischen Landeshauptstadt mehrfach Frauen und ein Mädchen sexuell belästigt haben soll, ist wieder auf freiem Fuß. Das Landgericht Dresden entschied, eine beantragte Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik nicht anzuordnen.

Mehrere Übergriffe in Dresden

Laut Anklage soll der Mann Anfang März 2025 innerhalb weniger Tage mehrere Frauen und ein zehnjähriges Mädchen in Dresden sexuell belästigt haben. An der Frauenkirche soll er einer 22-Jährigen an das Gesäß gefasst haben, kurz darauf soll er eine 17-Jährige bedrängt haben. Ein weiterer Vorfall betrifft ein zehnjähriges Mädchen, das er in einer Straßenbahn unsittlich berührt haben soll. Zudem soll er eine Dolmetscherin bedroht haben.

Mittelrhein-Tageblatt-Chronologie-des-Schreckens-Straftaten-von-Flüchtlingen

Die Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik. Ein Gutachter diagnostizierte eine paranoide Schizophrenie. Dennoch entschied das Landgericht Dresden, dass die rechtlichen Voraussetzungen für eine solche Maßnahme nicht vorlägen. Die Taten seien zwar moralisch schwerwiegend, rechtlich jedoch nicht als „erhebliche Straftaten“ im Sinne einer dauerhaften Unterbringung zu werten.

Wiederholt abgeschoben – und immer wieder zurück

Besonders brisant: Der Mann, Ismail A. aus Mossul (Irak), war bereits mehrfach aus Deutschland abgeschoben worden – zuletzt nach Schweden, wo er als Asylbewerber registriert ist. Dennoch kehrte er wiederholt nach Deutschland zurück. Bereits im September berichteten Medien, dass Ismail A. nach seiner letzten Abschiebung erneut eingereist sei und abermals auffällig wurde.

Diese wiederholten Grenzübertritte werfen nun erneut Fragen auf: Wie kann ein bereits abgeschobener Straftäter mehrfach ungehindert nach Deutschland zurückkehren? Und welche Konsequenzen zieht die Politik aus solchen Fällen?

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Kritik an Justiz und Gesetzeslage

Juristisch bewegt sich der Fall in einer Grauzone zwischen Strafrecht, Maßregelvollzug und Ausländerrecht. Die ablehnende Entscheidung des Gerichts beruht auf den geltenden gesetzlichen Grundlagen – sie zeigt aber zugleich, wie begrenzt die Handlungsoptionen der Justiz in vergleichbaren Situationen sind.

Während konservative Politiker und Teile der Öffentlichkeit den Beschluss als „Justizversagen“ bezeichnen, verweisen Juristen darauf, dass Gerichte nur im Rahmen des Gesetzes handeln können. Für eine dauerhafte Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung sei eine erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit zwingend erforderlich – eine Schwelle, die in diesem Fall laut Gericht nicht überschritten wurde.

Offene Fragen und mögliche Folgen

Der 23-Jährige ist derzeit auf freiem Fuß. Ob er nach Schweden überstellt oder erneut abgeschoben wird, ist offen. Zuständige Behörden prüfen laut Medienberichten mögliche weitere Schritte. Eine offizielle Mitteilung des Landgerichts Dresden zu den genauen Gründen des Beschlusses steht bislang aus.

Der Fall verdeutlicht erneut die Spannungen zwischen humanitärem Recht, öffentlicher Sicherheit und politischem Handlungsdruck. Dass ein mehrfach auffällig gewordener Asylbewerber trotz bestehender Risiken wiederholt nach Deutschland einreisen konnte, wirft nicht nur juristische, sondern auch gesellschaftspolitische Fragen auf. (hk)

Banner Seo-Agentur - In 60 Sekunden auf Seite 1 bei Google

Quellen: TAG24, WELT, BILD.

Das könnte Sie auch interessieren ...

Vorsorgliches Abkochgebot für Trinkwasser in Wiesbaden

Hamburg: Kunst hilft Kindern. Luk Schäfer spendet Gemälde für traumatisierte Kinder - Start einer besonderen Spenden-Verdopplungsaktion

Weltrekordversuch Bachata-Choreografie: Neuwied tanzt für den guten Zweck

Sinfoniekonzert Fruchthalle Kaiserslautern - Farbenpracht und Sinnlichkeit am 14. November

Neue Demenz Studie: Schlaflosigkeit erhöht das Demenzrisiko

Queen bis zum Wahnsinn: 50-mal „Bohemian Rhapsody“ bei Rockland Radio in Folge!

Winternotprogramm Hamburg für Obdachlose: Einzelzimmer besser nutzbar machen

Die LINKE: Niemand darf ohne Krankenversicherung sein!

Pflege- und Adoptiveltern im Landkreis Rotenburg (Wümme) gesucht - Info-Abend am 12. November

Unsere Arbeit wirkt - Diakonie Hamburg startet neues Karriereportal

5-Sterne Hotel schlossgut gross schwansee: Adventszeit in der Natur mit Schloss-Atmosphäre

8. Nacht der Lichtkunst: Lichtreise in Hamm

Tanz dich glücklich: Discofox-Anfängerkurs beim TGC Redoute im Januar!

„Bleibt und kämpft!“ - Union will Zuzug junger Ukrainer stoppen

Schweiz verschärft Asylrecht - Flüchtlinge dürfen nicht mehr ins Ausland reisen

Nasenspray Abhängigkeit - So kommen Sie davon weg

Schlagworte: #31.10.2025 #Abschiebung #Aktuell #Ausländerrecht #Dresden #Gericht #Gericht lehnt Unterbringung ab #Iraker #Iraker nach sexuellen Belästigungen wieder auf freiem Fuß #Ismail A. #Justiz #Kriminalität #Landgericht Dresden #Migration #Nachrichten #News #paranoide Schizophrenie #Politik #Politik & Recht #Polizei & Gerichte #Psychiatrie #Rubriken: Justiz #Sachsen #Sexuelle Belästigung #Sicherheit #Unterbringung #Wiedereinreise

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com