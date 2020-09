Mainz – Aktuell: Aufgrund des Feiertages am Samstag, 3. Oktober 2020 („Tag der Deutschen Einheit“) fallen der Hauptmarkt rund um den Dom, am Gutenbergplatz und Leichhof, sowie die Stadtteilmärkte in den Ortsteilen Hartenberg und in Gonsenheim aus.

