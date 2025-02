Melkkuh der Nation: 2027 wird Heizen & Tanken unbezahlbar! CO₂-Preis steigt drastisch! Alle Parteien außer der AfD machen mit!

Posted in

👉 Bürger sind die Melkkuh der Nation! CO₂-Preis steigt 2027 drastisch: Bis zu 1.500 € mehr Heizkosten pro Jahr! Benzinpreise könnten über 2,50 € steigen! – Ampel-Regierung und CDU ziehen durch, Bürger zahlen die Zeche! ➡️ Lebenshaltungskosten explodieren, Inflation wird befeuert!

Noch vor der Bundestagswahl 2025 werfen wir einen Blick auf das, was ab 2027 unausweichlich kommen wird – denn dieses Szenario ist längst von Ampel & CDU/CSU beschlossen!

Explodierende CO₂-Preise ab 2027 – Heizöl und Sprit werden drastisch teurer

2027 wird Heizen & Tanken unbezahlbar! – Während die politische Diskussion von der Migrationsdebatte dominiert wird, haben Bundesregierung und EU eine weitreichende Entscheidung getroffen, die alle Bürger in Deutschland finanziell stark belasten wird: Ab 2027 steigt der CO₂-Preis massiv an. Autofahren, Heizen und die gesamte Energieversorgung werden erheblich teurer. Kritiker sprechen von einer „Klima-Abzocke“, die vor allem den Mittelstand und einkommensschwache Haushalte trifft. Doch welche Mehrkosten kommen auf die Bürger zu? Und wer steckt hinter der Entscheidung?

Was genau wurde beschlossen?

Derzeit beträgt der CO₂-Preis in Deutschland 55 Euro pro Tonne CO₂. Dieser soll 2026 auf einen Korridor von 55 bis 65 Euro ansteigen. Ab 2027 wird der CO₂-Preis dann in den europäischen Emissionshandel (ETS II) überführt, wo er sich frei am Markt bildet. Prognosen gehen davon aus, dass der CO₂-Preis dann auf über 200 Euro pro Tonne steigen könnte – mit drastischen Auswirkungen auf Heiz- und Kraftstoffpreise.

Was bedeutet das für Verbraucher?

1. Heizöl wird massiv teurer

Ein durchschnittlicher Einfamilienhaushalt verbraucht pro Jahr etwa 4.000 Liter Heizöl. Die steigende CO₂-Bepreisung hat direkte Auswirkungen auf die Heizkosten:

Aktuelle CO₂-Kosten (bei 55 €/Tonne CO₂): ca. 585 Euro

Prognostizierte CO₂-Kosten 2027 (bei 200 €/Tonne CO₂): ca. 2.127 Euro

Zusätzliche Belastung ab 2027: ca. 1.542 Euro pro Jahr

2. Benzin und Diesel werden deutlich teurer

Aktuell macht die CO₂-Abgabe etwa 10 Cent pro Liter Benzin aus. Mit der geplanten Erhöhung könnte der CO₂-Anteil an den Spritkosten um bis zu 60 Cent pro Liter steigen. Das bedeutet:

Benzin könnte auf über 2,50 Euro pro Liter steigen .

. Diesel könnte über 2,60 Euro pro Liter kosten.

Das trifft vor allem Pendler, ländliche Regionen und den Transportsektor, wodurch letztlich auch Lebensmittel und andere Alltagsprodukte teurer werden.

3. Lebensmittelpreise steigen ebenfalls dramatisch (Fleisch, Butter, Milch uvm.)

Milch, Butter, Fleisch, Brot und Gemüse – alles wird teurer!

Fleisch könnte bis zu 3,87 € pro Kilo teurer werden.

Transportkosten treiben Supermarktpreise weiter in die Höhe.

Die Inflation wird durch den CO₂-Preis zusätzlich verschärft.

4. Inflation treibt alle Preise zusätzlich in die Höhe

Die steigende CO₂-Bepreisung wird nicht nur einzelne Produkte verteuern, sondern die gesamte Inflation weiter anheizen. Experten berechnen, dass die CO₂-Kosten die Inflationsrate um bis zu 1,6 Prozentpunkte pro Jahr erhöhen könnten. Das bedeutet:

Energieintensive Produkte werden dauerhaft teurer , weil Hersteller die steigenden Produktionskosten auf die Verbraucher umlegen.

, weil Hersteller die steigenden Produktionskosten auf die Verbraucher umlegen. Der Transport von Waren verteuert sich , was sich auf Supermarktpreise und Lieferketten auswirkt.

, was sich auf Supermarktpreise und Lieferketten auswirkt. Unternehmen müssen höhere Preise für Energie und Vorleistungen zahlen, was langfristig zu steigenden Lebenshaltungskosten führt.

Schon bei der Einführung der CO₂-Abgabe 2021 stieg die Inflation um bis zu 1 Prozentpunkt an. Mit den kommenden Erhöhungen ab 2027 könnte dieser Effekt noch deutlich stärker ausfallen.

Wer steckt hinter dieser Entscheidung, die Bürger zur Melkkuh der Nation zu machen?

Die Entscheidung für die drastische CO₂-Preiserhöhung wurde von der Ampel-Regierung (SPD, Grüne, FDP) mitgetragen. Doch auch die CDU, die sich oft als Kritiker der Ampel inszeniert, hat in Brüssel dem neuen Emissionshandelssystem ETS II zugestimmt. Sie trägt damit maßgeblich zur CO₂-Bepreisung bei.

Während CDU und SPD weiterhin an der CO₂-Bepreisung festhalten, fordert die AfD als einzige Partei ein komplettes Ende dieser Abgabe. Die AfD kritisiert das System als „künstliche Verteuerung“ und spricht sich für eine Rückkehr zu bezahlbarer Energie aus.

Wollen die anderen Parteien an der CO₂-Bepreisung festhalten?

Die Mehrheit der im Bundestag vertretenen Parteien befürwortet weiterhin die CO₂-Bepreisung als Instrument des Klimaschutzes, unterscheiden sich jedoch in ihren Ansätzen und Zielsetzungen:

SPD : Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands unterstützt die bestehenden Klimaschutzziele und plant, die Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung für ein „Klimageld“ zu verwenden, um Haushalte mit geringem Einkommen zu entlasten ( nationalgeographic.de ).

: Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands unterstützt die bestehenden Klimaschutzziele und plant, die Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung für ein „Klimageld“ zu verwenden, um Haushalte mit geringem Einkommen zu entlasten ( ). CDU/CSU : Die Union setzt auf marktwirtschaftliche Instrumente und möchte die CO₂-Bepreisung beibehalten. Sie plant jedoch, Maßnahmen wie die Abschaffung des Verbrennerverbots und des Heizungsgesetzes umzusetzen.

: Die Union setzt auf marktwirtschaftliche Instrumente und möchte die CO₂-Bepreisung beibehalten. Sie plant jedoch, Maßnahmen wie die Abschaffung des Verbrennerverbots und des Heizungsgesetzes umzusetzen. Bündnis 90/Die Grünen : Die Grünen streben eine Beschleunigung der CO₂-Bepreisung an, um stärkere Anreize für klimafreundliches Verhalten zu schaffen. Sie setzen sich für eine umfassende Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft ein.

: Die Grünen streben eine Beschleunigung der CO₂-Bepreisung an, um stärkere Anreize für klimafreundliches Verhalten zu schaffen. Sie setzen sich für eine umfassende Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft ein. FDP : Die Freie Demokratische Partei befürwortet ebenfalls die CO₂-Bepreisung, legt jedoch Wert darauf, dass der Preis sich am Markt bildet. Sie setzt auf technologische Innovationen und marktwirtschaftliche Lösungen, um Klimaziele zu erreichen.

: Die Freie Demokratische Partei befürwortet ebenfalls die CO₂-Bepreisung, legt jedoch Wert darauf, dass der Preis sich am Markt bildet. Sie setzt auf technologische Innovationen und marktwirtschaftliche Lösungen, um Klimaziele zu erreichen. Die Linke: Die Linke unterstützt die CO₂-Bepreisung, fordert jedoch soziale Ausgleichsmaßnahmen, um einkommensschwache Haushalte zu entlasten. Sie plädiert für ein Klimageld und die Einführung eines Neun-Euro-Tickets im öffentlichen Nahverkehr.

Im Gegensatz dazu lehnt die AfD die CO₂-Bepreisung ab und bestreitet den menschlichen Einfluss auf den Klimawandel. Sie spricht sich gegen Klimaschutzmaßnahmen aus und fordert den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen (deutschlandfunk.de).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten Parteien an der CO₂-Bepreisung festhalten, jedoch unterschiedliche Strategien und Maßnahmen zur Umsetzung und sozialen Abfederung verfolgen.

Fazit: Steigende Kosten für Bürger, fragwürdiger Nutzen für das Klima

Die Einführung des ETS II wird die Lebenshaltungskosten in Deutschland drastisch erhöhen. Besonders betroffen sind Familien, Mieter, Eigenheimbesitzer und der Mittelstand. Während die Politik von „notwendigem Klimaschutz“ spricht, bleibt fraglich, ob diese Maßnahmen tatsächlich eine globale Wirkung haben – oder ob sie lediglich die Bürger finanziell belasten, während andere Länder weiter auf fossile Energien setzen.

👉 Fakt ist: Egal, welche der Altparteien bei der Bundestagswahl 2025 gewinnt – die Bürger bleiben die Melkkuh der Nation. Die drastische CO₂-Preis-Erhöhung ab 2027 ist bereits beschlossen und wird kommen. CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke stehen geschlossen hinter diesem Kurs. Die Bürger müssen sich auf massiv steigende Kosten einstellen – ob sie wollen oder nicht. Eine Kehrtwende gäbe es nur mit der AfD. (hk)