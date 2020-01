Mühlacker – Mitglieder eines Motorradclubs haben Stress: Polizeiaufgebot verhindert Ausschreitungen in Gaststätte

Mühlacker (BW) – Durch eine starke Polizeipräsenz konnten am Freitagabend in einer Gaststätte in Mühlacker-Enzberg Anfeindungen und Ausschreitungen zwischen Mitgliedern eines Pforzheimer Motorradclubs und Personen in der Gaststätte verhindert werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erschienen gegen 19.30 Uhr insgesamt 22 Mitglieder eines Pforzheimer Motorradclubs in der Gaststätte. Die Mitglieder des Motorradclubs, die mit Autos angereist waren, trugen hierbei sichtbar ihre Kutten.

Innerhalb der Gasträume soll es zwischen den Mitgliedern des Motorradclubs und den anwesenden Personen zu einem Streit gekommen sein. Hierauf wurde durch eine Zeugin sofort die Polizei verständigt.

Bei der Auseinandersetzung wurde der Wirt sowie sein Bekannter leicht verletzt. Die Hinzuziehung eines Krankenwagens war nicht notwendig. Zudem besteht der Verdacht, dass aus dem Geldbeutel der Bedienung Bargeld gestohlen wurde.

Die Pforzheimer Polizei war mit mehreren Streifenfahrzeugen im Einsatz, die Polizeihundeführerstaffel wurde ebenfalls hinzugezogen. Der Einsatzleiter der Polizei ordnete eine Erhebung der Namen und eine Durchsuchung der beteiligten Personen an.

Bei der Durchsuchung konnten keine Waffen oder gefährlichen Gegenstände gefunden werden. Die Mitglieder des Motorradclubs verhielten sich während der polizeilichen Maßnahmen kooperativ. Nach der Erteilung von Platzverweisen verließen sie das Gaststättengelände, es kam zu keinen Festnahmen durch die Polizei.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an und werden durch das Kriminalkommissariat Pforzheim übernommen.

Polizeipräsidium Pforzheim