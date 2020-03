Nürnberg – Coronavirus: Dritter Fall in Nürnberg

Erstellt in

Nürnberg (BY) – Coronavirus:Ein drittes positives Testergebnis auf das Coronavirus wurde am heutigen Mittwoch, 4. März 2020, in Nürnberg registriert.

Es handelt sich um einen Reiserückkehrer aus Südtirol. Der Infizierte befindet sich in häuslicher Quarantäne und wird vom Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg betreut. Der Betroffene hat Ehefrau und zwei Kinder. Das Gesundheitsamt setzt sich mit den Kontaktpersonen in Verbindung.

Die Stadt Nürnberg informiert im Internet unter https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/coronavirus.html

***

Stadt Nürnberg