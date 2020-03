Nürnberg – Coronavirus: Berufs- und Studienbasar abgesagt

Nürnberg (BY) – Coronavirus: Der für Freitag und Samstag, 6. und 7. März 2020, geplante Berufs- und Studienbasar findet nicht statt.

„Wir müssen leider schweren Herzens den 30. Berufsbasar und den 25. Studienbasar an diesem Freitag und Samstag absagen. Das Gesundheits- und das Schulreferat der Stadt Nürnberg informierten uns über eine durch die vielen Reiserückkehrer veränderte Lage in Nürnberg im Hinblick auf das Coronavirus, sodass sich die Wirtschaftsschule Nürnberg und das Melanchthon-Gymnasium entschlossen haben, unsere gemeinsame Berufsmesse in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen. Wir bedauern dies sehr“, sagt Uschi Trappe-Ruff, Schulleiterin der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg.

Das Gemeinschaftsprojekt beider Schulen hätte in diesem Jahr ein Doppeljubiläum gefeiert: 30 Jahre Berufsbasar der Wirtschaftsschule, 25 Jahre Studienbasar am Melanchthon-Gymnasium. Der Jubiläumsbasar wird im nächsten Jahr am Freitag und Samstag, 26. und 27. Februar 2021, nachgeholt. let

Stadt Nürnberg