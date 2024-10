Reformationstag 2024: Wie Martin Luther mit 95 Thesen vor 507 Jahren die Welt veränderte

Reformationstag 2024 – Der Reformationstag am 31. Oktober erinnert an ein entscheidendes Ereignis in der Geschichte des Christentums: den Thesenanschlag von Martin Luther im Jahr 1517 an der Schlosskirche in Wittenberg. Luther, ein Augustinermönch, verfasste seine 95 Thesen als Kritik am Ablasshandel und weiteren Missständen innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Dieser Schritt markierte den Beginn der Reformation, die zur Entstehung der evangelischen Kirche und zu tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen führte.

Der Reformationstag ist in neun deutschen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag: Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. In den anderen Bundesländern wird der Tag gewöhnlich nicht begangen, doch evangelische Gemeinden feiern ihn häufig in Gedenkgottesdiensten​ (ZDFmediathek).

Traditionell wird am Reformationstag auch die sogenannte „Lutherrose“ symbolisch in Form von Reformationsbrötchen verkauft. Diese vierzackigen Brötchen mit Marmelade in der Mitte repräsentieren Luthers eigenes Wappen und stehen für die Kernpunkte der Reformation​.

Neben dem religiösen Aspekt ist der Reformationstag heute auch eine Gelegenheit für ökumenische Begegnungen und gesellschaftliche Reflexion über Themen wie Glaube und Verantwortung, die in der evangelischen Theologie tief verwurzelt sind (hk).