Saarbrücken – Lockdown: Saarbahn fährt weiter nach Regelfahrplan und verstärkt Infektionsschutz

Saarbrücken (SL) – Lockdown: Die Busse und Bahnen der Saarbahn verkehren trotz des Lockdowns weiterhin nach dem Regelfahrplan.

Auch sind die Verstärkerbusse entlang der Saarbahn-Trasse noch bis zum Beginn der Weihnachtsferien am Freitag, 18. Dezember, im Einsatz. Ebenso werden die sehr stark frequentierten Linien 101, 102 und 104 mit zusätzlichen Busfahrten bis zum Ferienbeginn entlastet. Das Saarbahn Service Center in der Nassauer Straße in Saarbrücken schließt zum 16. Dezember für den Publikumsverkehr. Telefonisch bleibt es unter 0681 / 5003377 erreichbar. Fahrkartenkontrolleure und Sicherheitsdienste werden weiterhin eingesetzt.

Desinfektionsmittelspender in Bus und Bahn

Die Saarbahn rüstet aktuell 130 Busse und 28 Bahnen mit Desinfektionsmittelspendern aus. Das Desinfektionsmittel hilft gegen behüllte Viren, dazu zählen auch Coronaviren. „Der ÖPNV ist kein Corona-Hotspot. Wir setzen alles daran, dass unsere Fahrgäste und Mitarbeiter gesund bleiben. Letztendlich wollen wir das Vertrauen in die eigene Sicherheit stärken“, erklärt Saarbahn-Chef Peter Edlinger überzeugt und verweist auf die vielfältigen Maßnahmen. So setze die Saarbahn auf die Aerosoldesinfektion ihrer gesamten Fahrzeugflotte. Zusätzlich seien die Fahrzeuge mit CO2-Messgeräten ausgestattet. Steigt der CO2-Wert im Fahrzeuginneren während der Hauptverkehrszeiten, ist die Betriebssteuerzentrale in der Lage, eine zusätzliche Lüftung der Fahrzeuge zu veranlassen. Die neuen Desinfektionsmittelspender seien ein weiterer Baustein, so Edlinger.

Direkt beim Einstiegen in den Bus können die Fahrgäste ihre Hände desinfizieren. In den Saarbahnen befinden sich jeweils vier Spender an jeder Tür. Die Saarbahn empfiehlt, das Desinfektionsmittel in ausreichender Menge auf den Innen- und Außenflächen der Hände, den Handgelenken, zwischen den Fingern sowie an den Daumen und Fingerkuppen zu verteilen und kurz einwirken zu lassen.

