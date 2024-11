Posted in

VdK: Krankenhausreform muss kommen:

Krankenhausreform darf nicht im Bundesrat scheitern

Verena Bentele: „Gute Versorgungssituation für Patientinnen und Patienten muss oberste Priorität haben“

„Das Ende der Ampel darf nicht das Aus für alle guten Vorhaben sein. Die Krankenhausreform muss dringend kommen, sonst wird die Situation für viele Krankenhäuser verheerend. Im Sinne der Patientinnen und Patienten braucht es die schnellstmögliche Umgestaltung des Gesundheitssystems. Nur so kann eine gute Gesundheitsversorgung für alle Menschen garantiert werden. Der VdK appelliert an die Bundesländer, nicht in den Wahlkampfmodus zu verfallen, sondern mit klarem Kopf zu handeln. Deutschland braucht die Krankenhausreform.

Das jetzige Gesundheitssystem ist zu teuer und zu ineffektiv. Die Reform hat das Potenzial, die Qualität des Gesundheitssystems im Sinne der Patientinnen und Patienten erheblich zu verbessern. Dazu zählen weniger finanzieller Druck für Kliniken, bessere Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung und die Möglichkeit, die besten Ärztinnen und Ärzte für die eigene Operation schnell zu finden.

Nachgebessert werden sollte allerdings bei der Finanzierung der Krankenhausreform. Bisher ist eine einseitige Belastung der Patientinnen und Patienten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) vorgesehen. Die Finanzierung muss auf mehrere Schultern verteilt werden, dazu müssen sowohl der Bund mit Haushaltsmitteln als auch Privatversicherte erheblich beitragen.“

Text: Claudia Kepp, Pressesprecherin Sozialverband VdK Deutschland e.V.,