Wadern (SL) – Anlässlich einer Personenkontrolle am 02.01.20, gg. 02:25 Uhr, auf dem Marktplatz in Wadern, fand ein Einsatzkommando der Waderner Polizei bei einem 22jährigen aus Wadern verschiedene Drogen in Form von Haschich und Ecstasy-Tabletten sowie einen metallenen Teleskopschlagstock.

Der junge Mann muss nun mit Strafanzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie dem Waffengesetz rechnen.

Polizeiinspektion Nordsaarland