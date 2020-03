Berlin – Weitere Untersuchungsstellen zum Coronavirus werden diese Woche in Berlin eröffnet

Berlin – Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci: „Mit der Einrichtung der Untersuchungsstellen schaffen wir eine neue Struktur für die Coronavirus-Verdachtsfälle.

In den Untersuchungsstellen sollen begründete Verdachtsfälle beraten und abgeklärt werden. Begründet bedeutet etwa, Kontakt zu einem bestätigten Fall gehabt zu haben oder in einem Risikogebiet gewesen zu sein und Symptome zu haben. Ich danke allen Krankenhäusern und der Kassenärztlichen Vereinigung herzlich für das beeindruckende Engagement. Es ist in dieser Situation wichtig, dass alle Beteiligten – Krankenhäuser, Kassenärztliche Vereinigung, Senat und die Bezirke – Hand in Hand gehen.“

DRK Kliniken Berlin Westend

Spandauer Damm 130, Haus 10

14050 Berlin

Eröffnung: Dienstag, 10.03.2020

Öffnungszeiten: ab 9.00 Uhr

Vivantes Klinikum Prenzlauer Berg

Zugang über Diesterwegstrasse

10405 Berlin Prenzlauer Berg

Eröffnung: Montag, 09.03.2020

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10.00 bis 19.00 Uhr, Samstag und Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr

Bitte vor Besuch bei Hotline 9028-2828 anrufen.

Vivantes Wenckebach-Klinikum

Zugang über Albrechtstraße

12099 Berlin

Eröffnung: Montag, 09.03.2020

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10.00 bis 19.00 Uhr, Samstag und Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr

Bitte vor Besuch bei Hotline 9028-2828 anrufen.

Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge

Herzbergstraße 79

10365 Berlin

Eröffnung: Montag, 09.03.2020, 10:00 Uhr

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10.00 bis 19.00 Uhr; Samstag und Sonntag: 10.00 bis 17.00 Uhr

Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe

Kladower Damm 221

14089 Berlin

Eröffnung: Montag, 09.03.2020

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.00 bis 20.00 Uhr

Bitte vor Besuch bei Klinik-Hotline 36501-7222 anrufen

Charité Campus Virchow-Klinikum

Augustenburger Platz 1

13353 Berlin

Interne Adresse: Mittelallee 1

Bereits eröffnet

Öffnungszeiten: täglich von 8.00 bis 16.00 Uhr

Bitte vor Besuch bei Hotline 9028-2828 anrufen.

***

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Berlin