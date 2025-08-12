Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Forsa-Umfrage: AfD erreicht Rekordwert bei der aktuellen Sonntagsfrage – Schwarz-Rot verliert historischen Boden

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Asyl / Asylpolitik, Berlin, Deutschland-News, DeutschlandTrend, Hamburg, Politik

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Politik-Aktuell-CDU-CSU-SPD-FDP-GRÜNE-LINKE-AFD-BSW

AfD erreicht Rekordwert bei der aktuellen SonntagsfrageSchwarz-Rot verliert historischen Boden – Hamburg, Berlin – Die AfD hat in der neuesten Forsa-Umfrage einen Rekordwert erreicht: 26 Prozent der Befragten würden aktuell für die Partei stimmen. Damit liegt sie erstmals seit Monaten vor der CDU/CSU, die nur noch auf 24 Prozent kommt. Für die SPD bleibt es bei schwachen 13 Prozent – zusammen kommt die schwarz-rote Regierungskoalition nur noch auf 37 Prozent und erreicht damit einen historischen Tiefstand.

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Politische Stimmungslage

Die Ergebnisse zeigen, dass sich das politische Kräfteverhältnis weiter verschiebt. Während die Ampel-Parteien schon seit längerem in den Umfragen schwächeln, verliert nun auch die Union spürbar an Zustimmung. Hauptgrund ist laut Politikwissenschaftlern ein zunehmender Vertrauensverlust in die Regierungsarbeit – insbesondere bei Themen wie Migration, Energiepolitik und Wirtschaftslage.

Druck auf Kanzler Merz

Bundeskanzler Friedrich Merz steht unter wachsendem Druck. Zwar hat er sich international bei verschiedenen Krisenthemen positioniert, doch in der Bevölkerung sehen nur rund ein Drittel der Befragten in ihm einen überzeugenden Krisenmanager. Die aktuellen Werte nähren Zweifel an seiner strategischen Ausrichtung und seiner Fähigkeit, die Union geschlossen zu führen.

Regionale Trends

Auch auf Landesebene setzt sich der Trend fort. In Brandenburg etwa kommt die AfD laut Infratest dimap auf 32 Prozent – ebenfalls ein Spitzenwert. Die SPD verliert dort deutlich an Zustimmung, die CDU bleibt hinter den Erwartungen zurück.

Banner Seo-Agentur - In 60 Sekunden auf Seite 1 bei Google

Koalitionsoptionen und politische Folgen

Eine Fortsetzung der schwarz-roten Koalition wäre mit diesen Zahlen nicht mehr mehrheitsfähig. Rechnerisch wäre eine Mehrheit nur in Verbindung mit der AfD möglich – ein Szenario, das die Union jedoch klar ausschließt. Damit rücken alternative Bündnisse wie Schwarz-Grün-Gelb oder Dreierkoalitionen mit kleineren Parteien in den Fokus, deren Umsetzung allerdings politisch schwierig wäre.

Fazit zur Forsa-Umfrage: AfD erreicht Rekordwert bei der aktuellen Sonntagsfrage

Die AfD profitiert weiter vom Vertrauensverlust in die etablierten Parteien und festigt ihre Rolle als zweitstärkste Kraft im Bund. Für die schwarz-rote Koalition ist das Ergebnis ein alarmierendes Signal, das auf eine tiefe Unzufriedenheit in der Wählerschaft hinweist. Ob sich dieser Trend bis zur nächsten Bundestagswahl verstetigt, hängt maßgeblich davon ab, wie Union und SPD auf die wachsende Unruhe im Land reagieren. (hk)

Das könnte Sie auch interessieren ...

Der Mitternachtsbus in Hamburg verteilt Trinkwasser an obdachlose Menschen

Comeback Jürgen Drews 2025 offiziell bestätigt: Der König von Mallorca kommt zurück!

Frauenhaus und BISS im Landkreis Rotenburg (Wümme) unterstützen und beraten Frauen in Not

145 Jahre Rhein in Flammen - Sankt Goar feiert das große Jubiläum im Herzen des Loreleytals

Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex Juli 2025: Geschäftsklima bei Selbstständigen im Juli wieder negativer - Auftragsmangel bleibt größtes Hindernis

René Springer (AfD): Bundesagentur für Arbeit lädt mit Arabisch-Flyer zum Sozialtourismus ein

Sozialverband VdK Verena Bentele: „Wer über die Rente bestimmt, muss auch einzahlen“

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) - Neue Folgen mit Joko & Klaas ab 20. September auf ProSieben

DIE CHER SHOW - Das Offizielle Musical von und über Cher - Believe the hype - diese Musical-Stars sind CHER!

Rathausplatz-Lounge in Flörsheim am Main startet

„Mach es sichtbar“: Ausstellung thematisiert sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

Die Heilkraft von Pflanzen: Wie natürliche Öle unser Wohlbefinden unterstützen

Repair Café Eltville am Rhein im Mehrgenerationenhaus: Gemeinsam reparieren statt wegwerfen

Rückforderungen Corona-Hilfen: Unternehmen fühlen sich betrogen - Ist das noch fair?

Ringparkfest 2025 Würzburg - Musik und Spaß für die ganze Familie

Bundesrat hisst Regenbogenflagge

Schlagworte: #12.08.2025 #AfD #AfD erreicht Rekordwert #AfD erreicht Rekordwert bei der aktuellen Sonntagsfrage #Aktuell #Brandenburg #Bundeskanzler Friedrich Merz #Bundestagswahl #CDU #CSU #Forsa #Forsa-Umfrage #Friedrich Merz #hk #Infratest dimap‑Umfrage #Koalition #Koalitionsoptionen #Nachrichten #News #Politik #politische Stimmung #Rekordwert #Schwarz-Rot #Schwarz-Rot verliert historischen Boden #SPD #Umfrage #Wahlprognose

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com