FW-F: Brand Bernadottestrasse Frankfurt am Main – Mehrere Personen aus brennendem Wohnhochhaus gerettet

Brand Bernadottestrasse Frankfurt am Main (ots) – Bei einem Feuer in der Bernadottestrasse am 07.10.24 konnten durch uns fünf Personen gerettet werden. Die Rettung erfolgte über die Drehleiter und den Treppenraum.

Neun Bewohner wurden vom Rettungsdienst untersucht und behandelt. Für die weitere Behandlung mussten zwei Bewohner ins Krankenhaus transportiert werden. Zwei Katzen konnten gerettet und ihren Besitzern übergeben werden.

Parallel wurde der Brand in einer Wohnung im Erdgeschoss gelöscht. Die benachbarten Wohnungen wurden kontrolliert und das Gebäude vom Brandrauch befreit.

Wir wurden um 17:13 Uhr alarmiert und konnten den Einsatz nach 3 Stunden beenden.

Die Brandursache und die Schadenshöhe ermittelt jetzt die Polizei.

Im Einsatz waren 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.