Hamburg – Umfassendes Informationsangebot über Hamburger Pflegeheime – Stadt ist bundesweit Vorreiter mit neuem Online-Portal

Hamburg – Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) stellt Pflegebedürftigen und Angehörigen ab sofort ein umfassendes Online-Informationsangebot über die Hamburger Pflegeheime zur Verfügung. Im bundesweit einmaligen „Hamburger Pflegekompass“ sind die wichtigsten Informationen über die 150 stationären Pflegeeinrichtungen der Stadt online abrufbar. Auch die Ergebnisse von behördlichen Prüfungen und Befragungsergebnisse von Angehörigen werden veröffentlich. Der Pflegekompass erleichtert so die Suche nach einem passenden Pflegeheim und Hamburg trägt mit der Transparenz-Offensive zur Pflegequalität bei.

„Die Auswahl einer Pflegeeinrichtung ist eine schwierige und weitreichende Entscheidung. Umso wichtiger ist es, ein geeignetes Pflegeheim auszuwählen, das auf die persönlichen Bedürfnisse und die Situation des Angehörigen ausgerichtet ist. Oftmals fehlt es Pflegebedürftigen und deren Angehörigen jedoch an unabhängigen und aussagekräftigen Informationen. Mit dem Hamburger Pflegekompass schließen wir diese Lücke. Als erstes Bundesland schaffen wir mit dem neuen Online-Portal Transparenz über die Pflegequalität, indem wir Prüf- und Befragungsergebnisse und die Personalsituation darstellen. Damit bieten wir allen Hamburgerinnen und Hamburgern eine echte Orientierungshilfe“, sagt Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks.

Das neue Portal bietet die Möglichkeit, zahlreiche Informationen für die Auswahl einer passenden Pflegeeinrichtung individuell über eine Suchmaske zu filtern: alphabetisch, nach Preis, Weiterempfehlungsrate oder Entfernung zum Wohnort. Auch wird dargestellt, welche besonderen Versorgungsangebote die Einrichtungen anbieten, zum Beispiel für Menschen mit Demenz. Es gibt zwei Besonderheiten: Hamburg ist das erste Bundesland, das sowohl behördliche Prüfergebnisse als auch die Ergebnisse einer Angehörigenbefragung veröffentlicht.

Ob die Pflegeheime in Hamburg die landesrechtlichen Vorschriftlichen einhalten, kontrolliert jährlich der Medizinische Dienst der Krankenversicherung im Auftrag der Stadt. Außerdem führt er Qualitätsprüfungen im Auftrag der Pflegekassen durch. Darüber hinaus prüft die bezirkliche Wohn-Pflege-Aufsicht anlassbezogen z.B. bei Beschwerden und kann bei schwerwiegenden Mängeln bestimmte Anordnungen treffen, einen Aufnahmestopp verhängen oder den Betrieb der Einrichtung untersagen. Diese Prüfergebnisse sind nun erstmals für alle Hamburgerinnen und Hamburger online zugänglich.

Die zweite Besonderheit ist, dass regelmäßig die Angehörigen von Pflegebedürftigen der 150 stationären Pflegeeinrichtungen in Hamburg nach ihrer Zufriedenheit befragt worden sind und die Ergebnisse im „Hamburger Pflegekompass“ veröffentlicht werden. Im Sommer 2019 haben erstmals 5.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Befragung teilgenommen. Eine zentrale Erkenntnis: Pflege ist oft besser als ihr Ruf. Beispielsweise sehen 80 Prozent der Befragten die eigenen Erwartungen an das Personal und 87 Prozent an die Wohnhygiene erfüllt oder übertroffen. Die Befragung wird künftig einmal im Jahr durchgeführt und die Ergebnisse anschließend ausgewertet und veröffentlicht.

Darüber hinaus werden in dem kostenlosen Informationsportal für jede Einrichtung die Kontaktdaten angezeigt, die Zahl der insgesamt zur Verfügung stehenden Plätze sowie Informationen zu Preisen und Eigenanteilen der Pflegebedürftigen. Außerdem werden detaillierte Angaben zum Personaleinsatz gemacht und mit den gesetzlichen Vorgaben verglichen. Interessierte finden im Pflegekompass zu jeder Einrichtung auch die Information, ob die Bezahlung der Pflegekräfte auf der Grundlage von Tarifverträgen oder Arbeitsvertragsrichtlinien erfolgt.

Wem eine Einrichtung gefällt, kann sie auf eine Merkliste setzen und bis zu drei Einrichtungen auf einen Blick miteinander vergleichen. Darüber hinaus liefert das Portal zahlreiche Erklärungen und Hintergrundinformationen zum Thema Pflegeinrichtungen. Das neue Portal bietet Hamburgerinnen und Hamburgern die Möglichkeit, sich optimal auf Besuche und Gespräche in den Pflegeeinrichtungen vorzubereiten. Der Hamburger Pflegekompass steht ab sofort unter folgendem Link zur Verfügung: www.hamburg.de/pflegekompass

