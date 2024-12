Historische Ereignisse am 14. Dezember

Posted in

Der 14. Dezember ist ein Datum, das in der Geschichte voller bedeutender Momente steckt. Ein besonders einflussreiches Ereignis war die Geburt der Quantenphysik durch Max Planck im Jahr 1900. Doch auch politische, kulturelle und wissenschaftliche Entwicklungen anderer Jahre haben diesen Tag geprägt und verdienen Aufmerksamkeit.

1542: Maria Stuart wird schottische Königin

Nach dem Tod ihres Vaters wird die sechs Tage alte Maria Stuart zur Königin von Schottland ernannt. Die Regentschaft übernimmt zunächst James Hamilton, 2. Earl of Arran, bis sie alt genug ist, um selbst zu regieren.

1697: Karl XII. wird König von Schweden

Karl XII. wird im Alter von 15 Jahren zum König gekrönt. Seine Herrschaft war geprägt von militärischen Auseinandersetzungen, die Schweden tiefgreifend beeinflussten.

1819: Alabama wird US-Bundesstaat

Alabama tritt als 22. Bundesstaat der Vereinigten Staaten bei und wird Teil der wachsenden Nation, die sich Richtung Süden ausdehnt.

1856: Eröffnung der Spielbank Monte-Carlo

In einer Villa am Hafen von Monaco eröffnet die Spielbank Monte-Carlo, die sich zu einem der renommiertesten Kasinos der Welt entwickeln sollte.

1896: Eröffnung der Glasgow Underground Railway

Die Glasgow Underground Railway wird als dritte U-Bahn der Welt eröffnet. Heute bekannt als Glasgow Subway, ist sie ein Meilenstein in der Geschichte des öffentlichen Nahverkehrs.

1900: Geburtsstunde der Quantenphysik

Max Planck stellt in Berlin seine bahnbrechende Theorie über Energiequanten vor. Diese Entdeckung revolutionierte die Physik und legte den Grundstein für moderne Technologien.

1903: Erster Flugversuch von Wilbur Wright

Wilbur Wright unternimmt seinen ersten Flugversuch. Obwohl dieser scheitert, ebnet er damit den Weg für die ersten erfolgreichen motorisierten Flüge.

1906: Indienststellung von U 1

Das erste deutsche U-Boot, U 1, wird von der Kaiserlichen Marine in Kiel in Dienst gestellt und begründet die deutsche U-Boot-Tradition.

1909: Einführung der Wehrpflicht in Belgien

Belgien führt die allgemeine Wehrpflicht ein, was das Land militärisch und gesellschaftlich neu ausrichtet.

1928: Veröffentlichung von Lady Chatterley’s Lover

D. H. Lawrence veröffentlicht seinen kontroversen Roman „Lady Chatterley’s Lover“. Das Werk löst Debatten über Moral und Freiheit in der Literatur aus.

1930: Erste vollelektronische Fernsehübertragung

Der Physiker Manfred von Ardenne präsentiert die erste vollelektronische Fernsehübertragung mit einer Kathodenstrahlröhre, ein Durchbruch in der Technologie.

1954: Regierungswechsel in Bayern

Wilhelm Hoegner führt eine Viererkoalition aus SPD, BP, FDP und GB/BHE an, die die Regierung Bayerns übernimmt.

1960: Gründung der OECD

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wird in Paris gegründet. Sie fördert seither wirtschaftliches Wachstum und internationale Zusammenarbeit.

1962: Die NASA-Raumsonde Mariner 2 passiert die Venus

Mariner 2 wird zur ersten Raumsonde, die erfolgreich an einem anderen Planeten vorbeifliegt. Sie sammelt wertvolle Daten über die Venus, darunter Temperaturmessungen und die Erkenntnis, dass der Planet keine messbare Magnetosphäre besitzt. 1962: Genehmigung für das Kernkraftwerk Gundremmingen

Das erste deutsche Kernkraftwerk zur Stromerzeugung, Gundremmingen, erhält seine Baugenehmigung. Damit beginnt eine neue Ära der Energieerzeugung in Deutschland. 1962: Gründung der Welthungerhilfe in Bonn

Auf Initiative von Bundespräsident Heinrich Lübke wird der Deutsche Ausschuss für den Kampf gegen den Hunger gegründet. Heute ist die Welthungerhilfe eine der führenden Organisationen im globalen Kampf gegen Armut und Hunger. 1962: Premiere von „Der Schatz im Silbersee“

Im Münchener Mathäser-Filmpalast wird der erste Karl-May-Film uraufgeführt. Pierre Brice als Winnetou und Lex Barker als Old Shatterhand begeistern das Publikum, während Martin Böttchers Musik stilprägend für das Genre wird.

1966: Willy Brandt wird Außenminister

Willy Brandt wird Außenminister und Vizekanzler der Großen Koalition. Heinrich Albertz folgt ihm als Regierender Bürgermeister von Berlin nach.

1972: Letzter Mensch verlässt den Mond

Eugene Cernan, Kommandant von Apollo 17, verlässt als bisher letzter Mensch die Mondoberfläche, ein Ende der bemannten Mondmissionen.

1977: Uraufführung von Saturday Night Fever

Der Film „Saturday Night Fever“ mit John Travolta in der Hauptrolle wird in New York City uraufgeführt und prägt die Disco-Ära weltweit.

1979: Vera Brühne wird begnadigt

Nach fast zwei Jahrzehnten Haft wird Vera Brühne, die 1962 wegen Doppelmordes verurteilt wurde, vom bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß begnadigt.

1995: Veröffentlichung des Apache-Webservers

Die Version 1.0 des Apache-Webservers wird nach intensiven Tests veröffentlicht. Dieser Meilenstein prägt die Entwicklung des Internets nachhaltig.

2003: Festnahme von Saddam Hussein

Die Gefangennahme von Saddam Hussein wird offiziell bestätigt. Dies markiert einen entscheidenden Moment im Irakkrieg.

2007: Auslieferung des 5000. Airbus

Das 5000. Flugzeug von Airbus wird an die australische Fluggesellschaft Qantas übergeben. Dies unterstreicht den Erfolg des europäischen Flugzeugherstellers.

2017: Star Wars: Die letzten Jedi

Die achte Episode der Star-Wars-Filmreihe feiert in Deutschland Premiere und begeistert Millionen von Fans.

2018: Erster Klimastreik der Schweiz

In Zürich versammeln sich rund 500 Teilnehmer zum ersten Klimastreik, ein wichtiger Moment für die Klimabewegung in der Schweiz.

Der 14. Dezember ist ein Tag voller historischer Ereignisse, die in Wissenschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft nachwirken. Er zeigt, wie vielfältig die Weltgeschichte ist und welche Spuren einzelne Momente hinterlassen können.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt