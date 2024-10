Historische Ereignisse am 17. Oktober

Posted in

Der 17. Oktober hat viele bedeutende historische Momente hervorgebracht, die unsere Welt in verschiedenen Bereichen beeinflusst haben. Besonders hervorzuheben ist die Gründung der Universität Greifswald im Jahr 1456, die bis heute eine der ältesten Universitäten in Deutschland und ein Zentrum des Wissens ist. Auch die Eröffnung der ersten Metrolinie in Madrid und das Bessemer-Verfahren haben weitreichende Auswirkungen hinterlassen. Hier sind einige der bedeutendsten Ereignisse des heutigen Tages im Lauf der Geschichte:

1456: Die Universität zu Greifswald wird gegründet

Die Universität zu Greifswald wird am 17. Oktober 1456 gegründet und ist heute die viertälteste durchgängig bestehende Universität auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Ihre historische Bedeutung reicht weit über die Landesgrenzen hinaus, da sie seit Jahrhunderten eine zentrale Rolle in der akademischen Bildung und Forschung im Ostseeraum spielt.

1810: Das erste Oktoberfest

Das erste Oktoberfest fand 1810 auf der Theresienwiese in München statt, um die Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen zu feiern. Was als Volksfest mit Pferderennen begann, entwickelte sich zum weltweit größten Volksfest, das bis heute Millionen von Besuchern anzieht.

1855: Patentierung des Bessemer-Verfahrens

Der britische Ingenieur Henry Bessemer meldet 1855 ein Verfahren zur Stahlerzeugung an, das später als Bessemer-Verfahren bekannt wird. Diese Erfindung revolutionierte die Stahlproduktion, da sie es ermöglichte, Stahl kostengünstiger und in größerem Umfang herzustellen, was die industrielle Entwicklung entscheidend beeinflusste.

1888: Erstausgabe des National Geographic Magazine

Die erste Ausgabe des National Geographic Magazins erscheint am 17. Oktober 1888 in den USA. Das Magazin ist heute weltweit bekannt für seine Reportagen, Essays und vor allem seine beeindruckenden Bilder, die bis heute Millionen Leser faszinieren und informieren.

1891: Eröffnung des Kunsthistorischen Museums in Wien

Das Wiener Kunsthistorische Museum wird 1891 eröffnet und zählt zu den bedeutendsten Museen der Welt. Es beherbergt eine der umfangreichsten Kunstsammlungen Europas und ist ein kulturelles Wahrzeichen Wiens.

1906: Arthur Korn und die Bildtelegrafie

Der Physiker Arthur Korn gelingt es am 17. Oktober 1906, ein Bild über eine Entfernung von 1.800 Kilometern telegrafisch zu übertragen. Diese technologische Innovation legte den Grundstein für die moderne Bildübertragung und damit für Fernseh- und Kommunikationssysteme.

1919: Eröffnung der Metro Madrid

Spaniens König Alfons XIII. eröffnet die erste Linie der Metro Madrid im Jahr 1919. Damit beginnt eine neue Ära des städtischen Nahverkehrs in der spanischen Hauptstadt, die bis heute eines der wichtigsten Metronetze Europas betreibt.

1931: Al Capone wegen Steuerhinterziehung verurteilt

Der berüchtigte Gangsterboss Al Capone wird am 17. Oktober 1931 wegen Steuerhinterziehung von einem US-Gericht schuldig gesprochen. Diese Verurteilung markierte das Ende seiner kriminellen Herrschaft und machte weltweit Schlagzeilen.

1933: Albert Einstein emigriert in die USA

Im Jahr 1933 emigriert Albert Einstein aufgrund der politischen Lage in Deutschland in die USA. Der weltberühmte Physiker sollte in den folgenden Jahrzehnten nicht nur die Wissenschaft revolutionieren, sondern auch eine wichtige moralische Stimme gegen Krieg und Unterdrückung werden.

1956: Eröffnung des Kernkraftwerks Calder Hall

Das englische Kernkraftwerk Calder Hall wird am 17. Oktober 1956 als erstes kommerzielles Atomkraftwerk von Königin Elisabeth II. eröffnet. Es markierte den Beginn der zivilen Nutzung der Kernenergie.

1967: Uraufführung des Musicals ‚Hair‘

Das Musical Hair feierte am 17. Oktober 1967 in New York Premiere. Es wurde zum Symbol der Hippiebewegung und brachte Themen wie Frieden, Liebe und Freiheit auf die Bühne, während es gleichzeitig ein Spiegel der politischen und gesellschaftlichen Spannungen der 1960er Jahre war.

1973: Die erste Ölkrise beginnt

Am 17. Oktober 1973 beschlossen mehrere OPEC-Staaten, den Ölpreis von drei auf fünf US-Dollar pro Barrel zu erhöhen und die Fördermengen zu begrenzen. Dies führte zur ersten großen Ölkrise, die die Weltwirtschaft in Aufruhr versetzte und den Beginn einer neuen Ära der Energiepolitik markierte.

1982: Tod eines Fußballfans in Bremen

Vor dem DFB-Pokal-Spiel zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen stirbt am 17. Oktober 1982 der Bremer Fan Adrian Maleika bei Ausschreitungen. Dieser tragische Vorfall bleibt bis heute der einzige Todesfall bei Fußballkrawallen in Deutschland.

1985: Intel stellt den 80386-Prozessor vor

Am 17. Oktober 1985 stellt Intel den 80386-Prozessor vor. Dieser 32-Bit-Prozessor legte den Grundstein für die Entwicklung moderner Computertechnologien und führte zu bedeutenden Fortschritten in der Leistungsfähigkeit von PCs.

1989: Elfenbeinhandelsverbot beschlossen

Auf der 7. CITES-Konferenz in Lausanne beschließen 177 Staaten am 17. Oktober 1989 das Verbot des internationalen Elfenbeinhandels. Diese Maßnahme war ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Wilderei und zum Schutz der bedrohten Elefantenpopulationen.

1990: Veröffentlichung der Internet Movie Database (IMDb)

Am 17. Oktober 1990 wird die erste Version der Internet Movie Database (IMDb) veröffentlicht. Heute ist sie die weltweit größte und wichtigste Datenbank für Filme, Serien und Schauspieler.

2006: Die USA überschreiten 300 Millionen Einwohner

Am 17. Oktober 2006 übersteigt die Bevölkerungszahl der Vereinigten Staaten laut Berechnungen 300 Millionen Menschen. Diese demografische Entwicklung unterstreicht die Rolle der USA als eine der einflussreichsten Nationen der Welt.

2009: Kabinettssitzung unter Wasser auf den Malediven

Der Präsident der Malediven, Mohamed Nasheed, hält am 17. Oktober 2009 eine Kabinettssitzung auf dem Meeresboden ab, um auf die Folgen des Klimawandels und den steigenden Meeresspiegel aufmerksam zu machen. Diese medienwirksame Aktion brachte die Herausforderungen kleiner Inselstaaten in das Bewusstsein der Weltöffentlichkeit.

Diese historischen Ereignisse zeigen, wie vielfältig und tiefgreifend die Entwicklungen an einem einzigen Tag in der Geschichte sein können. Jeder dieser Momente hat auf seine Weise zur Gestaltung unserer modernen Welt beigetragen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt