Historische Ereignisse am 19. Februar – Ein Rückblick in der Geschichte

Ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte: Der Anschlag von Hanau

Heute, am 19. Februar 2025, blicken wir auf bedeutende Ereignisse der Vergangenheit zurück. Besonders tragisch war der rechtsextrem motivierte Anschlag in Hanau im Jahr 2020, bei dem neun unschuldige Menschen ihr Leben verloren. Dieses Verbrechen führte zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte über Rassismus und Extremismus in Deutschland. Doch auch in anderen Bereichen der Geschichte gab es bedeutende Entwicklungen – von wissenschaftlichen Entdeckungen über technische Errungenschaften bis hin zu politischen Entscheidungen, die die Welt veränderten.

1771: Erste Galaxie im Virgo-Galaxienhaufen entdeckt

Der französische Astronom Charles Messier entdeckte an diesem Tag mit seinem Teleskop die Galaxie Messier 49 im Virgo-Galaxienhaufen. Diese elliptische Galaxie, die etwa 60 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist, war die erste ihrer Art, die in dieser Region identifiziert wurde. Messiers Katalog astronomischer Objekte sollte später zu einem wichtigen Werkzeug für die Astronomie werden.

1803: Ohio wird ein Bundesstaat der USA

US-Präsident Thomas Jefferson erkannte offiziell den Ostteil des ehemaligen Nordwestterritoriums als Bundesstaat Ohio an. Aufgrund eines formalen Versäumnisses wurde die Aufnahme in die Union erst 1953 rückwirkend bestätigt. Ohio wurde damit offiziell zum 17. Bundesstaat der Vereinigten Staaten.

1819: Livingston-Insel in der Antarktis entdeckt

Der britische Seefahrer William Smith entdeckte versehentlich die Livingston-Insel, als er vom Kurs abkam. Seine Entdeckung wurde zunächst angezweifelt, doch seine erneute Expedition bestätigte die Existenz der subarktischen Südlichen Shetlandinseln, die später für die Antarktisforschung von großer Bedeutung wurden.

1845: Die Annexion von Texas durch die USA

Nach Zustimmung der texanischen Bevölkerung wurde die Republik Texas in die Vereinigten Staaten aufgenommen. Der US-Kongress billigte diesen Schritt einige Tage später, was letztlich zur Gründung des Bundesstaates Texas führte.

1855: Die erste Wetterkarte der Geschichte

Urbain Le Verrier stellte in Paris eine der ersten Wetterkarten vor. Mit Hilfe von Telegrafen wurden Wetterdaten aus verschiedenen Regionen Frankreichs gesammelt und analysiert. Dies war ein entscheidender Schritt für die moderne Meteorologie, denn Kaiser Napoleon III. unterstützte daraufhin die Einrichtung eines staatlichen Wetterdienstes.

1878: Thomas Edison und die Erfindung des Phonographen

Thomas Alva Edison ließ den Phonographen patentieren – eine Erfindung, die die Musikwelt revolutionierte. Das Gerät konnte erstmals Schall aufzeichnen und wiedergeben und legte den Grundstein für die spätere Entwicklung von Tonträgern.

1910: Uraufführung von Massenets Oper „Don Quichotte“

Die Oper „Don Quichotte“ von Jules Massenet feierte in Monte Carlo ihre Premiere. In der Hauptrolle brillierte der berühmte Bassist Fjodor Schaljapin. Das Werk erfreute sich schnell großer Beliebtheit und wurde in ganz Europa aufgeführt.

1919: Erste Rede einer Frau im deutschen Parlament

Marie Juchacz schrieb Geschichte, als sie als erste Frau vor der Weimarer Nationalversammlung sprach. Sie setzte sich als Mitglied der SPD für die Rechte der Frauen ein und war eine der führenden Persönlichkeiten der deutschen Frauenbewegung.

1931: Uraufführung der „Dreigroschenoper“ in Berlin

Nach einem Rechtsstreit um die Verfilmung von Bertolt Brechts „Dreigroschenoper“ fand die Premiere in Berlin statt. Der Film, inszeniert von Georg Wilhelm Pabst, stieß auf großes Interesse, obwohl Brecht und Kurt Weill sich gegen die Verfilmung gewehrt hatten.

1958: Erste Herz-OP mit einer Herz-Lungen-Maschine in Deutschland

In Marburg gelang Rudolf Zenker eine medizinische Sensation: Zum ersten Mal in Deutschland wurde eine Herz-Operation mit Unterstützung einer Herz-Lungen-Maschine erfolgreich durchgeführt. Dies revolutionierte die Herzchirurgie und rettete seither unzählige Leben.

1982: Der Erstflug der Boeing 757

Ein neues Zeitalter im Luftverkehr begann mit dem Erstflug der Boeing 757. Das zweistrahlige Verkehrsflugzeug wurde wegen seiner hohen Treibstoffeffizienz und Reichweite zu einem beliebten Modell für Airlines weltweit.

1986: Der Start des Mir-Raumstationsmoduls

Die Sowjetunion startete das Kernmodul der Raumstation Mir. Die Raumstation wurde über Jahre hinweg erweitert und war bis 2001 in Betrieb. Sie diente als wichtiger Meilenstein für die internationale Raumfahrt und ebnete den Weg für die heutige ISS.

1992: Uraufführung des Musicals „Crazy for You“

Am Schubert Theatre in New York wurde das Musical „Crazy for You“ uraufgeführt. Basierend auf George Gershwins „Girl Crazy“, begeisterte die Neuinterpretation das Publikum und wurde ein Broadway-Erfolg.

2007: Frankreich verankert das Verbot der Todesstrafe in der Verfassung

Mit einer überwältigenden Mehrheit von 828 zu 26 Stimmen beschlossen die Abgeordneten von Nationalversammlung und Senat, das Verbot der Todesstrafe endgültig in der französischen Verfassung festzuschreiben. Damit setzte Frankreich ein klares Zeichen für Menschenrechte.

2020: Der rechtsextreme Anschlag von Hanau

In der hessischen Stadt Hanau wurden neun Menschen mit Migrationshintergrund Opfer eines rassistisch motivierten Anschlags. Der Täter ermordete seine Opfer aus fremdenfeindlichen Motiven und beging anschließend Selbstmord. Die Tat löste eine Welle der Bestürzung aus und führte zu einer intensiven Debatte über Rechtsextremismus in Deutschland.

Ob wissenschaftliche Durchbrüche, politische Entscheidungen oder tragische Ereignisse – der 19. Februar hat in der Geschichte viele Spuren hinterlassen. Jedes dieser Geschehnisse hat auf seine Weise die Welt beeinflusst und zeigt, wie vielfältig die Geschichte ist.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt