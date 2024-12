Historische Ereignisse am 21. Dezember

Posted in

Der 21. Dezember ist ein Tag voller bemerkenswerter Ereignisse, die auf verschiedenste Weise Wissenschaft, Kultur, Gesellschaft und Politik geprägt haben. Besonders herausragend ist die Entdeckung des chemischen Elements Radium durch Marie und Pierre Curie im Jahr 1898, die eine Ära revolutionärer Erkenntnisse in der Medizin und Physik einleitete.

1806: Alexander von Humboldt berichtet von einem magnetischen Sturm

Alexander von Humboldt registriert einen magnetischen Sturm und berichtet von diesem seltenen Naturphänomen. In der darauf folgenden Nacht werden in Berlin Polarlichter beobachtet – ein faszinierendes Schauspiel, das die Zeitgenossen staunen lässt.

1844: Eröffnung des ersten Konsumgenossenschaftsladens in Rochdale

28 Mitglieder der Rochdale Society of Equitable Pioneers eröffnen einen Laden, der nur Grundbedarfsartikel wie Butter, Zucker und Kerzen anbietet. Diese Initiative gilt als Geburtsstunde der modernen Konsumgenossenschaften.

1859: Sam Houston wird Gouverneur von Texas

Sam Houston, der bereits Gouverneur von Tennessee war, tritt sein Amt als Gouverneur von Texas an. Er bleibt bis heute der einzige Politiker, der dieses Amt in zwei verschiedenen US-Bundesstaaten ausübte.

1892: Gründung der Deutschen Friedensgesellschaft

Bertha von Suttner und Alfred Hermann Fried rufen die Deutsche Friedensgesellschaft ins Leben. Diese Vereinigung engagiert sich politisch unabhängig für Abrüstung und internationale Verständigung.

1898: Marie und Pierre Curie entdecken Radium

Marie und Pierre Curie gelingt die Entdeckung des chemischen Elements Radium. Diese bahnbrechende Leistung markiert den Beginn neuer Entwicklungen in Medizin und Physik, insbesondere in der Krebsbehandlung.

1913: Erstes Kreuzworträtsel der Welt veröffentlicht

Arthur Wynne veröffentlicht in der Wochenendbeilage der Zeitung New York World das erste Kreuzworträtsel, eine Erfindung, die die Welt der Rätsel und Denksportaufgaben nachhaltig prägt.

1919: Einführung der Sendungsart Päckchen durch die Reichspost

Die deutsche Reichspost führt die Sendungsart „Päckchen“ ein. Ab dem 1. Januar 1920 können kleinere Pakete kostengünstig verschickt werden – eine bedeutende Neuerung im Postwesen.

1923: Einführung der Arbeitszeitverordnung in Deutschland

Heinrich Brauns, der Reichsarbeitsminister, führt in Deutschland die Arbeitszeitverordnung ein. Diese Verordnung markiert einen Meilenstein im Arbeitnehmerschutz und der Regelung von Arbeitszeiten.

1937: Premiere von Schneewittchen und die sieben Zwerge

Walt Disney präsentiert mit Schneewittchen und die sieben Zwerge den ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm. Der Film wird ein sofortiger Erfolg und prägt die Geschichte des Animationsfilms.

1952: Beginn des öffentlichen Fernsehens in der DDR

Aus Berlin-Adlershof sendet die DDR erstmals ein „öffentliches Versuchsprogramm“. Mit zwei Stunden täglicher Sendezeit beginnt eine neue Ära der medialen Kommunikation in Ostdeutschland.

1955: Uraufführung von Sissi in Wien

Im Wiener Apollo-Kino wird Sissi, ein Film von Ernst Marischka mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm in den Hauptrollen, erstmals gezeigt. Der Film wird zum internationalen Erfolg und macht Schneider zum Star.

1958: Charles de Gaulle wird erster Präsident der Fünften Republik

Mit überwältigender Mehrheit wird Charles de Gaulle zum ersten Präsidenten der Fünften Republik Frankreichs gewählt. Seine Amtszeit prägt das Land nachhaltig.

1965: Verabschiedung des Übereinkommens zur Beseitigung von Rassendiskriminierung

Die UN-Generalversammlung verabschiedet ein Abkommen, das weltweit als Meilenstein im Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung gilt.

1967: Louis Washkansky stirbt nach der ersten Herztransplantation

18 Tage nach seiner bahnbrechenden Operation stirbt Louis Washkansky, der erste Mensch, dem erfolgreich ein Herz transplantiert wurde. Diese Leistung des Chirurgen Christiaan Barnard markiert einen Wendepunkt in der Herzchirurgie.

1968: Uraufführung der Oper Hilfe, Hilfe, die Globolinks

An der Hamburger Staatsoper wird die Science-Fiction-Oper von Gian Carlo Menotti uraufgeführt. Sie wird sofort ein Erfolg und gilt als innovatives Werk der modernen Oper.

1968: Uraufführung von Spiel mir das Lied vom Tod

In Rom wird Sergio Leones Western Spiel mir das Lied vom Tod zum ersten Mal gezeigt. Der Film wird zu einem Meilenstein des Genres und bleibt ein Kultklassiker.

1968: Apollo 8 startet Richtung Mond

Apollo 8, die erste bemannte Mission des Apollo-Programms, startet vom Kennedy Space Center. Frank Borman, James Lovell und William Anders umrunden später als erste Menschen den Mond.

1972: Unterzeichnung des Grundlagenvertrags zwischen BRD und DDR

Egon Bahr und Michael Kohl unterzeichnen in Ost-Berlin den Grundlagenvertrag, der die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR auf eine neue Basis stellt.

1975: Geiselnahme im OPEC-Hauptquartier

Im Wiener OPEC-Hauptquartier nehmen Terroristen unter der Führung von Carlos etwa 70 Geiseln. Die spektakuläre Aktion endet mit mehreren Toten.

1988: Lockerbie-Anschlag erschüttert die Welt

Der Absturz von Pan-Am-Flug 103 über Lockerbie, verursacht durch einen Bombenanschlag, fordert 270 Menschenleben und gilt als einer der schwersten Terroranschläge der Geschichte.

2005: Elton John und David Furnish gehen Eingetragene Partnerschaft ein

In Großbritannien nutzen Elton John und David Furnish den ersten möglichen Tag, um ihre Partnerschaft offiziell eintragen zu lassen. Dieses Ereignis steht symbolisch für den Fortschritt in der LGBTQ+-Rechtebewegung.

2007: Erweiterung des Schengen-Raums

Neun weitere Länder, darunter Estland, Lettland und Litauen, treten dem Schengen-Raum bei. Damit fallen Grenzkontrollen in großen Teilen Europas weg.

2012: Ende der langen Zählung des Maya-Kalenders

Die sogenannte „lange Zählung“ des Maya-Kalenders, die über 5000 Jahre umfasst, endet an diesem Tag. Weltweit wird das Ereignis mit Mythen und Spekulationen begleitet.

2018: Letzte deutsche Zeche schließt ihre Tore

Mit der Schließung des Bergwerks Prosper-Haniel in Bottrop endet der Steinkohlebergbau in Deutschland. Dies markiert einen bedeutenden Wandel in der deutschen Energie- und Wirtschaftspolitik.

Die Vielfalt der historischen Ereignisse, die der 21. Dezember über die Jahrhunderte hervorgebracht hat, zeigt, wie tief dieser Tag in die Geschichte eingraviert ist. Jedes einzelne Ereignis hat die Welt auf seine Weise beeinflusst und verändert.

